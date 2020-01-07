Травмы после курантов: как россияне погуляли на каникулах

Житель деревни Старицы Ленинградской области погиб в результате попаданий фейерверка в его дом. Об этом сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на 7 января. Накануне Рождества местные жители запускали фейерверки рядом с очистными сооружениями и случайно подпалили в чужой частный дом.

В итоге здание охватил огонь – прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, распространившееся на более, чем 30 кв. м. Спустя час сотрудники экстренных служб обнаружили на пепелище труп мужчины. По факту гибели местного жителя правоохранительные органы запустили проверку, сообщил собеседник «Регион online».

Еще одна трагедия на новогодних праздниках произошла в Приморском крае. Там 2 января силовики задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двоих друзей.

По версии регионального Следственного комитета, 1 января в селе Мельничное Красноармейского района три товарища отмечали Новый год – застолье они устроили прямо на пилораме (деревообрабатывающий станок для распиловки бревен и брусьев – «Газета.Ru») в рабочем помещении.

Когда 44-летний мужчина решил пойти домой, выяснилось, что один из приятелей в ходе праздника сжег его шапку. В гневе подозреваемый взял нож и нанес множественные удары знакомому в области тела – от полученных травм он скончался на месте.

После этого предполагаемый злоумышленник попросил второго товарища помочь ему избавиться от тела, но тот отказался, за что также был зарезан. В итоге 44-летнего мужчину задержали – против него возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Между тем в городе Волжский Волгоградской области местные жители и вовсе совершили нападение на Деда Мороза. По предварительным данным, избиение было совершено 1 января во время новогоднего концерта. Видео потасовки оказалось в распоряжении портала «Блокнот Волгоград».

На кадрах видно, как несколько молодых людей вышли на сцену, где проходило праздничное представление. Они начали танцевать, однако герои сказки – Дед Мороз и Баба Яга – попросили танцующих вернуться обратно к зрителям.

В итоге молодые люди стали избивать Бабу Ягу и Деда Мороза, толкая их и дергая последнего за бороду – за героев заступились другие горожане. Началась массовая драка – Дед Мороз в микрофон стал звать полицию. Снегурочка, также присутствующая на сцене, успела убежать.

По данным управления МВД по Волжскому, устроивших драку мужчин задержали – ими оказались 22-летний и 35-летний жители поселка городского типа Быково и хутора Николаевка. «Суд рассмотрел материалы и назначил им сутки ареста за мелкое хулиганство», — сообщили в ведомстве «Блокноту Волгограда».

Еще одно происшествие случилось в новогоднюю ночь в Иркутской области. Там отмечающий праздник сосед ранил шестилетнего мальчика, выстрелив ему в голову. Об этом сообщил дедушка несовершеннолетнего сайту kp.ru.

Происшествие случилось в ночь на 1 января. Ребенок и его семья встречали Новый год на даче в садоводстве «Светофор», расположенном в Зиминском районе. «По традиции, после боя курантов вышли на участок, чтобы зажечь гирлянду на елке и посмотреть салют. Дом наш стоит на горе, город с участка хорошо видно, а праздничный фейерверк и подавно», — рассказал дедушка мальчика.

Родственники смотрели на салют, когда внезапно мальчик упал в сугроб и закричал, что в него попали. Взрослые занесли его в дом на руках и увидели, что у ребенка окровавлено лицо и поцарапана шея.

Сибиряки не сразу поняли, в чем причина, так как не услышали выстрел за грохотом фейерверков. Однако, когда родители стали помогать снимать мальчику пуховик, из капюшона выпала пуля. «Самая настоящая пуля калибра 7,62 на 39. Ни деформированная, ничего. Я разбираюсь в этом и сразу понял, что выпущена она из боевого оружия», — уточнил дедушка пострадавшего kp.ru.

Мальчика в итоге отвезли в больницу – там на рану наложили три шва. На месте происшествия работали правоохранители: они изъяли пулю и опросили всех свидетелей.

Несмотря на работу сотрудников регионального МВД родственники ребенка стали распространять фото пули и головы мальчика с раной – они искали пользователей, которые могли знать виновника произошедшего.

По словам дедушки, один из жителей Иркутской области откликнулся – он сообщил, что стрелял пьяный мужчина ориентировочно с берега Ангары.