Коалы гибнут тысячами: как Австралия страдает от пожаров

«Никто не может убежать от пожаров»

Число жертв лесных пожаров, охвативших юго-восточное побережье Австралии, выросло до 25 человек — среди них трое пожарных. Об этом сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.

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Последним погибшим стал 71-летний мужчина, проживавший в частном доме в городе Нерриганда, расположенном в 350 км от Сиднея. Обгоревшее тело австралийца нашли в его саду 6 января.

Масштабные лесные пожары охватили Австралию в середине октября 2019 года — больше всего от огня пострадали территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, откуда уже несколько раз за четыре месяца эвакуировали местных жителей.

В Новом Южном Уэльсе расположена столица Австралии Канберра и крупнейший город — Сидней. 2 января уровень загрязнения воздуха в Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни», сообщало издание The Canberra Times.

Департамент здравоохранения региона рекомендовал жителям и гостям столицы не выходить из дома. «Очень много людей обращаются к врачам по поводу заболеваний легких и дыхательных путей. Недавно из-за смога у нас совсем не было видно Харбор-Бридж (самый большой мост в Сиднее — прим. «Газеты.Ru»). В Сиднее все зависит от того, с какой стороны ветер подует, но некоторые люди всегда ходят в масках. В Канберре их и вовсе бесплатно раздают, так как там все совсем плохо», — рассказала «Газете.Ru» 75-летняя жительница Сиднея Ирина Григорьева.

По последним подсчетам, в результате пожаров были уничтожены около 6 млн гектаров леса, 2 тыс. жилых домов, а также 3 тыс. административных и хозяйственных построек. «Это бедствие просто стихийное. У нас теряется мобильная связь, электричество. Вдобавок, когда начинается пожар, все темнеет.

Убежать никто не может, так как очень сильные ветры быстро гонят пожар. Иногда ветер и огонь образуют торнадо», — сообщила Григорьева.

В связи с масштабами возгораний власти Австралии отправили около 3,5 тыс. военных для борьбы с лесными пожарами — они будут помогать сотрудникам экстренных служб и добровольцам, ликвидирующим огонь. По словам министра обороны страны Линды Рейнольдс, правительство считает, что это крайние меры, однако другого способа спасения страны от пожаров нет, передавал портал The Australian.

Вымирание коал и убийство верблюдов

Из-за катастрофы погибли около 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий, которые обитают на охваченных огнем территориях, сообщается на сайте Сиднейского университета. Эксперты отмечают, что наиболее сильно пострадали от пожаров коалы — их популяция сократилась на 8 тысяч особей.

Как пояснил представитель местной природоохранной группы Джеймс Тремейн, угроза для коал состоит в том, что они не часто перебираются в другие места, цепляясь за привычные зоны обитания, где после возгорания нечем питаться.

«В итоге те, кому посчастливилось спастись, столкнулись с голодной смертью», — сообщил Тремейн изданию Newsweek.

7 января стало известно, что пожарная служба Австралии разрешила ветеринарам и спасателям начать поиск раненых животных — пока их допустили только в леса вокруг города Маллакоота, расположенного на юго-востоке штата Виктория. Эти места были охвачены огнем неделю назад, сообщается на сайте Управления национальных парков Виктории.

Между тем в связи с нехваткой воды из-за лесных пожаров власти Австралии приняли решение убить 10 тыс. верблюдов, писала газета The Hill.

По предварительным данным, чиновники считают, что верблюды потребляют слишком много воды, предназначенной для ликвидации возгораний. В частности были зафиксированы случаи, когда животные забирались в дома местных жителей, чтобы найти воду, разрушая при этом помещения, а также многие объекты на улицах.

Почему горит Австралия

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал причиной пожаров засуху, не покидающую страну три года — по его словам, из-за подобных погодных условий большая часть растений на востоке страны засохла, что привело к самовозгоранию и распространению огня.

Отметим, что только 4 января в районе Сиднея метеорологи зафиксировали жару в +47,3ºС — столбики термометров не достигали таких значений в стране уже 75 лет, сообщал телеканал «Би-Би-Си».

В то же время, по данным синоптиков, площадь пожаров становится все больше из-за бьющих в деревья молний, которые возникают в результате самих возгораний: дым от огня превращается в кучево-дождевые облака с электрическими разрядами — они в свою очередь приводят к тому, что молнии поджигают новые участки земли.

«Такие грозы, порожденные огнем, могут увеличивать территорию пожаров за счет молний, атмосферного переноса раскаленных углей и сильных порывов ветра», — говорилось в официальном сообщении австралийских синоптиков.

Некоторые ученые также утверждают, что главной причиной возникновения пожаров в Австралии стало глобальное потепление, к которому привели выбросы промышленного углерода в атмосферу, поднимающие температуру воздуха на поверхности Земли. Отметим, что еще в 2018 году на конференции ООН сообщалось, что Австралия не выполняет свои обязательства по сокращению выбросов углерода в рамках Парижского соглашения по климату.

Премьер-министр Скотт Моррисон и глава ведомства по сокращению выбросов Ангус Тейлор в ответ на данные обвинения заявили, что страна не намерена уменьшать выбросы ради замедления глобального потепления, передавало агентство Reuters.

По словам чиновников, этот фактор никак не влияет на пожары, а в случае уменьшения выбросов стране пришлось бы сократить добычу природных ресурсов, что губительно для экономики и граждан, которые рискуют потерять свои рабочие места.

Директор Глобального углеродного проекта Рер Канадель отреагировала на слова Моррисона и Тейлор, сообщив, что только за четыре месяца пожары в Австралии привели к выделению 350 тонн углерода, что составляет две трети ежегодных выбросов с этого материка.

Тем не менее правительство Австралии лишь пообещало выделить около $1,4 млрд на восстановление районов, пострадавших от пожаров. По словам премьер-министра, для этого в стране создадут национальный фонд, из которого в последующие два года будут выделяться деньги. За него будет отвечать бывший комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.

Кроме того, фондом будет финансироваться помощь пострадавшим от пожаров фермерам, представителям малого бизнеса и лесным хозяйствам. Как уточнил Моррисон, общий объем средств, которые пойдут на материальную помощь гражданам, составит $87,6 млн.