8 погибших: что привело к страшному пожару в Подмосковье

Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района. Об этом ТАСС сообщили в главке МЧС по Московской области.

Трагедия произошла около 05.00 — к тому моменту огонь охватил 240 кв. метров местного тепличного комплекса. В итоге пожар перешел и на металлокаркасные бытовки

(временные вспомогательные помещения, используемые для бытовых нужд на стройках — «Газета.Ru»).

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Ликвидировали горение 31 сотрудник экстренных служб, а также 11 единиц техники. Под сгоревшими конструкциями были обнаружены восемь тел, уточнили в региональном МЧС. Известно также об одном пострадавшем, пишет РИА «Новости». Его, по предварительным данным, увезли в Раменскую центральную районную больницу.

«Не исключено, что возгорание возникло в результате короткого замыкания в электросети из-за обогревательных приборов. Рассматриваются и другие версии пожара», — сообщили в экстренных службах ТАСС.

Там добавили, что в бытовках проживали работники-мигранты из среднеазиатских республик — на данный момент число людей, проживающих в бытовках, уточняется. На месте трагедии продолжается разбор конструкций и устранение последствий пожара.

Также там работают следователи и криминалисты — они устанавливают причину возникновения пожара, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Планируется назначение и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз», — сообщили в главном управлении областного Следственного комитета ТАСС.

Это не первое возгорание, произошедшее 7 января, которое унесло жизни людей. Так, в поселке Память Парижской Коммуны в Нижегородской области в результате пожара погибли трое местных жителей, сообщили в главном управлении МЧС по региону РИА «Новости».

На момент трагедии сельчане спали в частном доме. Внезапно начался пожар и охватил 108 кв. метров. В ликвидации участвовали 37 человек и 16 единиц техники — в 09.44 возгорание удалось устранить. Областная прокуратура возбудила дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в ведомстве.

Еще одна трагедия произошла 7 января в Борисоглебском районе Ярославской области. Там в результате пожара погибли трое несовершеннолетних, еще двое местных жителей пострадали, сообщал региональный СК.

На момент трагедии дети пяти, восьми и 11-ти лет, а также их родители находились в частном деревянном доме, расположенном в деревне Кучеры. В полночь, когда вся семья спала, в помещении вспыхнул пожар — огонь охватил около 24 кв. метров, сообщал ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по области.

По предварительным данным, взрослые успели выпрыгнуть в окно, оставив детей в доме, писал Telegram-канал Life Shot.

В тушении пожара участвовали 23 человека и восемь единиц техники. В качестве одной из причин возгорания следователи рассматривают неисправность электропроводки.

Родителей погибших увезли в центральную районную больницу — врачи оценивают их состояние как тяжелое, сообщили ТАСС в учреждении. «У женщины — ожоги дыхательных путей, рук, лица, глаза не открываются. У мужчины также ожоги, больше повреждена спина, рана лучезапястного сустава», — заявили в больнице.

Там добавили, что решается вопрос о переводе пострадавших в областную клиническую больницу скорой медпомощи им. Соловьева.

На данный момент на месте трагедии работают следователи и криминалисты. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Правоохранители намерены дать оценку на предмет халатности сотрудникам органов системы профилактики, которые должны были следить за условиями жизни детей. Также следователи проверят службы, которые отвечали за исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны сельчан.

По предварительным данным, семья не числилась как неблагополучная, писал Telegram-канал Life Shot.