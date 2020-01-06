Братоубийство: мать нашла тела двух сыновей

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в поселке Биокомбинат. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Московской области.

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По данным следователей, трагедия произошла 5 января. В тот день мужчины 31 и 36 лет остались в квартире вдвоем.

«По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью», — сообщили в СК.

Как заявил источник ТАСС в правоохранительных органах, погибшими оказались Сергей Хайкин, занимавший пост начальника отдела Роскосмоса, и его младший брат Иван. Их трупы обнаружила мать, которая немедленно вызвала скорую помощь и полицию. У Сергея врачи зафиксировали огнестрельное ранение груди.

Однако Роскосмос опроверг информацию СМИ об убийстве своего сотрудника. «В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником Роскосмоса», — указано в заявлении госкорпорации. Позже в Роскосмосе указали, что убитый был начальником отдела в крупной компании по производству спутников «ВНИИЭМ».

По факту гибели двух мужчин Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». «В настоящее время осмотрено место происшествия с участием следователя-криминалиста, изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — уточнили следователи.

Уже назначены даты экспертиз, в том числе судебно-медицинской. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце октября минувшего года стало известно об убийстве бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева — его застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш. Об этом сообщал региональный Следственный комитет.

По версии следователей, экс-глава города и его супруга находились в своем частном доме под Киселевском, когда женщина заметила в саду свет от фонарика и два человеческих силуэта. Она сообщила об этом мужу, после чего

59-летний Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел на улицу. Раздалось несколько выстрелов — уже через несколько минут Лаврентьева нашла тело супруга с огнестрельными ранениями.

Недалеко от него лежал труп неизвестного мужчины. Согласно материалам Следкома, им оказался один из злоумышленников, напавших на экс-чиновника — Лаврентьев оказал сопротивление, выстрелив в него. Второму преступнику удалось сбежать.

Супруга погибшего сообщила о случившемся в правоохранительные органы около полуночи. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с телом предполагаемого злоумышленника рюкзак, в котором лежали веревка, бинокль, рация, газовый баллончик, ультразвуковой отпугиватель собак и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 мм. Об этом сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в силовых структурах.

Погибший в ходе перестрелки мужчина был одет в темный чулок с прорезями для глаз и камуфляжный костюм. Позже криминалисты смогли установить его личность по отпечаткам пальцев — предполагаемым нападавшим оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. При жизни он руководил частным охранным предприятием, а до этого работал спасателем.

Источник в правоохранительных органах также рассказал, что на месте преступления были обнаружены десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», который используется бойцами спецслужб, передавал портал Tayga.info.

По словам очевидцев, на месте ЧП видели не двух злоумышленников, а целую группировку — сразу после преступления они сели в пять автомобилей и уехали.

Главной версией стала попытка разбойного нападения, сообщали в региональном СК. При этом в сети также говорят о бизнес-интересах нападавших, пишет сайт kp.ru. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц».