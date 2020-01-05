Отмена выступления: почему в Киеве отказали Хакамаде

Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за ее позиции по Крыму.

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В комментарии украинской стороны указывается, что Хакамада не разделяет «ценностей организаторов» форума. При этом саму ситуацию бюро сравнило с айсбергом, когда невидимая часть происходящего скрыта и не видна поверхностным взглядом.

«Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной», — говорится в сообщении бюро.

Украинские СМИ пишут, что весной 2014 года Хакамада поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.

«Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы — победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что сегодня вы честно сказали, что «зеленые человечки» — это наши мирные, наши военные, защищали русских людей. Очень важно публично говорить о таких вещах, чтобы не было потом нигде спекуляций …», — говорила Хакамада.

Впрочем, спустя два года риторика Хакамады изменилась.

«Это была аннексия, несмотря на референдум. Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях. Украина все равно будет против, даже если подавляющее большинство проголосует за Россию. В итоге мы можем получить новое военное обострение между нашими странами, а это уже будет катастрофа. Ну сколько можно воевать? Жалко и Украину, и Россию.

Все нуждаются в мире. Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию», — заявляла Хакамада в интервью «Новой газете».

В воскресенье, 5 января, стало известно, что популярный шведский музыкант Dr. Alban приехал на Украину, обойдя запрет на посещение страны из-за выступления на территории Крыма. Артист опубликовал в Instagram пост с видеороликом, на котором он под одобрительные возгласы окружающих жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также на видео попал украинский комик Степан Казанин, который обратился к шведу со словами «We love USA very much» (англ. — «Мы очень любим США»).

«Встреча с президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это может не понравиться. В любом случае я был рад встрече с президентом», — сообщил Dr. Alban.

Он приехал в Киев для участия в новогоднем выпуске юмористического шоу «Вечерний квартал». Согласно анонсу, опубликованному на странице студии «Квартал 95» в Facebook, «без хита Dr. Alban «It's My Life» не обходится ни одна вечеринка». Шоу вышло в эфир украинского телевидения вечером 31 декабря.

Пользователи Instagram очень болезненно отреагировали на приезд музыканта в Киев. В комментариях к посту в аккаунте Dr. Alban посыпались сотни сообщений на разных языках с осуждением решения артиста и президента.

«Вам был запрещен въезд, и это было правильно. Зеленский — клоун без моральной, национальной чести и достоинства»,

«Крым — это не спорная территория. Позор вам и Зеленскому!», «Вы преступили закон, посетив Украину», «О! А Албан выступал в Крыму. Видимо это уже не препятствие», — написали комментаторы.

На новость успели отреагировать в партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Сопредседатель партии Ирина Геращенко заявила, что СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому был направлен ряд запросов по этому поводу.

«Касательно Доктора Албана, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что тот в обход запрета помог ему въехать на Украину. Невозможно даже представить себе, что любая страна с такой легкостью прощает неуважение к территориальной целостности и суверенитету», — написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что украинская сторона ввела запрет на показ части российского медиаконтента на территории страны и создала «черный список», в который вошли около 100 российских артистов. Из-за выступлений в Крыму они получили запрет на пересечение российско-украинской границы.

В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и многие другие.

Летом 2019 года в этот список попал телеведущий Андрей Малахов — официальной причиной этому стало «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить».