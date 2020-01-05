«Надо уйти»: скончался болевший раком хирург-онколог

В Санкт-Петербурге скончался 41-летний хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова Андрей Павленко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Анна Гегечкори.

«Сегодня, 5 января, в 8.20 Андрея не стало», — написала женщина.

На странице проекта «Жизнь человека» опубликовано видеообращение медика, записанное незадолго до смерти.

«Уважаемые друзья! Если вы смотрите это видео, значит я уже умер. Но я бы хотел поблагодарить каждого, каждого человека, которые был рядом со мной и шел этот нелегкий путь от момента диагностики фактически до самого конца», — сказал Павленко, подчеркнув, что благодарен за все комментарии, которые он прочел в сети.

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Как отметил онколог, после его смерти будет учрежден грант имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и пишущих журналистов. «Этот грант будет финансировать медиапроекты, которые доносят правильную, правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях, чтобы облегчить путь и жизнь нашим онкологическим пациентам», — заявил хирург.

Фонд будет формироваться из добровольных пожертвований. Половина собранных средств будет распределяться грантовым комитетом, а вторая — ежемесячно переводиться его семье, которая лишилась единственного кормильца.

За несколько дней до своей смерти Павленко также опубликовал прощальное письмо в соцсетях, в котором заявил, что его борьба с раком окончена, так как буквально за последние два месяца болезнь развилась слишком сильно.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!», — написал врач в Facebook, подчеркнув, что несмотря на статистику шансы на излечение есть у всех.

Андрей Павленко родился в мае 1979 года в Санкт-Петербурге. Мечта стать хирургом появилась у него еще в первом классе: тогда на уроке музыки в школе учительница сыграла детям отрывок композиции «Реквием» Моцарта и попросила представить картину, будто они наблюдают за тем, как хирурги оперируют больного.

В конце урока педагог объяснила, что в композиции «победила» смерть. Эти слова затронули Павленко — он решил на своем примере доказать, что доктора могут выигрывать.

После окончания школы молодой человек поступил в Военно-медицинскую академию. «После нее, как каждому молодому военному-романтику, очень хотелось побывать на войне. Служил во Владикавказском военном госпитале, где оказывали помощь раненым, которые как раз были пехотинцами, стрелками. Мне это дало большой жизненный опыт», — рассказывал Павленко в интервью «Правмиру».

По словам онколога, его становление в профессиональном плане проходило на протяжении 10 лет. Из-за отсутствия перспектив ему пришлось уволиться из вооруженных сил и уйти в гражданскую медицину. Для этого было необходимо найти деньги на обучение в ординатуре, поэтому Павленко работал и параллельно занимался волонтерством в областном онкодиспансере, куда позже его взяли на полную ставку. В общей сложности он провел в этой больнице 2,5 тыс. операций, после чего был признан высококвалифицированным специалистом и принят на должность руководителя в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова при петербургском госуниверситете.

Рак желудка третьей стадии был диагностирован у Павленко в марте 2018 года. Сразу после этого он начал лечение, при этом не оставляя работу: оперировал и консультировал пациентов. Даже после операции по полному удалению желудка он снова вышел на работу.

Кроме того, доктор создал благотворительный проект CancerFund, направленный на улучшение качества онкологической помощи в России. О жизни врача и пациента в одном лице также рассказывал режиссер Константин Хабенский в документальном фильме «Полгода жизни Андрея Павленко».

«Из-за неправильного питания у меня получилась эрозия, я решил сделать себе гастроскопию, думал, что это гастрит или язва, оказалась, что это опухоль, что говорило о том, что это третья стадия», – говорил в фильме Павленко.

По его словам, аденокарцинома желудка является одной из самых распространенных форм рака, которую иногда называют «тихий убийца». Ранее от этого заболевания скончался отец Андрея, которому было 55 лет.

На протяжении всей болезни рядом с Павленко находилась его жена Анна, которая ухаживала за ним. Андрей вспоминает: «Супруга поплакала, не без этого. Я ее успокоил. Очень быстро все пришли в норму, увидев, что страха нет».

Спустя три дня после начала химиотерапии Павленко почувствовал себя хуже – появились побочные эффекты в виде тошноты и слабости. Еще через две недели у него начали выпадать волосы.

«Он пришел к нам в ординаторскую, взял клочок волос, и он у него в руке остался. И мы решили, что должны поддержать, поехали и постриглись», — рассказывал коллега Павленко, врач-ординатор Владислав Осетник.

Параллельно медик вел блог, где обсуждал проблемы онкологии. По его словам, идея создания такой платформы в соцсетях родилась у него на третий день, после того, как он узнал о диагнозе.

«Я уверен, что информация для больных должна быть открытой, поэтому я буду рассказывать о том, что чувствую после химиотерапии, к чему готовиться во время проведения агрессивной химиотерапии, как бороться с осложнениями.

У меня самого вот несколько дней назад началась нейтропения — осложнение после химиотерапии, которую я перенес; буду рассказывать, как с ней бороться», — рассказывал Павленко в интервью «Медузе» в апреле 2018 года.

Перед тем, как лечь на операцию по удалению желудка, Павленко перенес четыре курса химиотерапии. В палате, подключенный к капельнице, он продолжал консультировать пациентов через интернет.

17 сентября 2018 года онколога успешно прооперировали – уже через месяц после хирургического вмешательства он вышел на работу.

«Для меня стало откровением, что болеть – больно. Больно постоянно. Ты становишься раздражительным – на себе очень сильно почувствовал. Ты раздражаешься от любой мелочи даже в кругу семьи, даже когда ты с детьми, и тебе иногда надо уйти и побыть одному. Для меня это стало неожиданностью», — рассказывал Павленко «Правмиру».