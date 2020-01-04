Замуж невтерпеж: Минюст планирует изменить брачный возраст

Российское Министерство юстиции намерено изменить возраст вступления в брак. Это следует из планов правительства по законопроектной деятельности на 2020 год.

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Ведомство собирается внести некоторые изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона «Об актах гражданского состояния». В частности, чиновники хотят скорректировать возраст и уточнить основания, в связи с которыми несовершеннолетние могут вступать в брак.

Как считают эксперты, опрошенные «Российской газетой», брачный возраст навряд ли будут повышать. Вместе с тем специалисты поддержали инициативу Минюста более детальной проработки вопросов ранних браков именно на федеральном уровне, так как единой системы нет, есть только некое регулирование на региональном уровне. Но и оно в разных субъектах осуществляется по-разному.

Издание напомнило, как несколькими годами ранее действительно хотели повысить до 21 года минимальный возраст для создания семьи. Однако впоследствии Минюст выступил против этой инициативы, заявив, что этого делать не стоит.

Вместе с тем издание отмечает, что были предложения либо снизить возраст вступления в брак, либо более детально прописать, в каких случаях молодые люди, не достигшие 18 лет, могут ставить штамп в паспорте. В настоящие момент, согласно законодательству России, органы местного самоуправления по месту жительства могут разрешить вступить в брак лицам в возрасте 16 лет, однако для этого должны быть уважительные причины.

Но в законе есть указание, что «порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации».

Как показывает практика, одной из веских причин, по которой местные власти дают разрешение на бракосочетание несовершеннолетних, является беременность невесты. «Российская газета» отмечает, что в некоторых регионах чиновники разрешают вступать в брак эмансипированным подросткам, то есть тем, у кого есть официальная постоянная работа, позволяющая полностью себя обеспечивать. Но это региональная история, так как общего, единого подхода к решению вопроса бракосочетания до наступления 18 лет, в российском законодательстве нет.

Так, например, имеет значение и срок беременности несовершеннолетней, так как от этого зависит, разрешат ли местные чиновники вступить в брак или нет. В одних регионах дают согласие на бракосочетание, если девушка на 12 неделе, в других – если на 22 неделе беременности.

В сентябре 2019 года Росстат провел социологическое исследование, связанное с установлением возраста вступления в брак мужчин и женщин.

Так, согласно статистике, российская невеста «постарела» на восемь лет, так как в настоящее время большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года. Восемь лет назад возраст среднестатистической невесты колебался от 18 до 24 лет.

Вместе с тем мужчины не изменились в поведении и по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет. «Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие», — приводит РИА «Новости» слова заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой.

Кроме того, она отметила, что все больше пар не регистрируют свой брак, «что свойственно более молодому поколению». По прогнозам специалистов, в ближайшее время начнут вступать в брак те молодые люди, которые родились в начале «нулевых». По мнению Егоровой, уже в 2020 году можно ожидать увеличение «коэффициентов брачности».

Согласно данным Росстата, увеличивается и число женщин, которые выходят замуж после 35 лет. Однако отмечается и другая тенденция – желание женщин более старшего возраста и преуспевающих в карьере растить детей без мужа. «При традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа», — заключила Егорова.