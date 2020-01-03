Резня в Париже: нападавший застрелен

Один человек погиб и еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения с ножом мужчины в парке городка Вильжюиф — южном пригороде Парижа, в 3 км от 13-го округа французской столицы.

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Секретарь Национального полицейского объединения региона Иль-де-Франс Люк Травер рассказал, что нападение произошло около 14:00 по местному времени (12.00 мск). По его словам, объекты для нападения убийца выбирал хаотично. Жертвой стал 56-летний мужчина, который прогуливался в парке со своей женой.

После резни преступник убежал в соседний город О-Ле-Розе для продолжения убийств. Но там, на стоянке супермаркета Carrefour, полицейские из отряда по борьбе с организованной преступностью коммуны Кремлин-Бисетр «обезвредили» его, используя свое служебное оружие.

Мотивы преступления пока неясны. Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал действия полиции «чрезвычайно смелыми».

Личность преступника выясняется. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в джеллабу — традиционную арабскую одежду, представляющую собой длинный, с остроконечным капюшоном свободный халат с пышными рукавами. Джеллаба распространена среди мужчин и женщин арабоязычных стран Средиземного моря, в основном североафриканских.

Похожий инцидент произошел 29 ноября на Лондонском мосту в центре британской столицы: неизвестный с ножом убил двоих человек и ранил еще четверых, а сам был застрелен полицией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее терактом.

«Расследование уже идет, полиция может подтвердить, что это был террористический акт. Экстренные службы и полиция проявили храбрость, проявившуюся при реагировании на опасность. Я также хочу воздать должное необычайной храбрости тех прохожих, которые защитили жизни других. Я благодарю их от имени всей нашей страны», — сказал Джонсон после совещания в Скотленд-Ярде.

Он заверил, что «Британия никогда не окажется запуганной или разобщенной из-за подобных атак», и пообещал, что «британские ценности возьмут верх», передает The Guardian.

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли выразил соболезнования в связи с нападением.

«Соболезную британцам после гнусного нападения в сердце Лондона. Все мы в Европе должны быть едины перед лицом тех, кто стремится распространять террор», — указал политик.

Полиция прибыла на место ЧП после звонков от находящихся на мосту людей о том, что неизвестный по непонятной пока причине начал резать ножом всех прохожих без разбора. При этом люди пытались остановить преступника. Также свидетели происшествия оказывали помощь раненым. Прибывшая на место полиция застрелила злоумышленника.

На теле террориста был найден «пояс шахида» с проводами и серебряной изолентой, как будто бы начиненный взрывчаткой. Но, как оказалось позже — после работы на месте вызванных специалистов по разминированию, это был муляж, не представлявший никакой опасности.

Для работы на месте ЧП полиция блокировала мост и всю Боро хай стрит с помощью автобусов, грузовиков и служебных машин, также была закрыта находящаяся рядом станция метро London Bridge (она открылась спустя два часа).

Офицеры провели тщательные обыски в этом районе, чтобы убедиться, что для населения нет угрозы. Магазины и рестораны в этом районе были эвакуированы. Все пострадавшие были доставлены в Королевскую лондонскую больницу в районе Уайтчепел, один из четырех основных медицинских центров столицы.

Позднее в Twitter появилось видео, снятое пользователем под ником Hand Luggage Only на Лондонском мосту, на котором, по его утверждению, показана непосредственная ликвидация террориста. На кадрах видно, как несколько одетых в гражданское мужчин, а также полицейских пытаются скрутить лежащего на спине террориста. Затем все расступаются, и один из силовиков стреляет в злоумышленника несколько раз из автомата, убивая его.

Вскоре появились свидетельства участников инцидента. Туристический гид Стиви Херст рассказал, что ударил террориста ногой по голове, когда несколько других мужчин удерживали его на земле.

«Его прижимали к земле, люди кричали, что нападавший «зарезал пару женщин». Мы увидели, что нож все еще у него руке. Мы старались вырвать нож, чтобы он никому больше не навредил», — сообщил Херст.

В том же месяце в Берлине мужчина убил сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врача Фрица фон Вайцзеккера. Погибшему главврачу «Шлосспарк Клиник» было 59 лет.

Нападение произошло в 18:50 по берлинскому времени (20:50 мск) 19 ноября. Фон Вайцзеккер читал лекцию, посвященную заболеваниям печени. К нему подбежал один из людей, слушавших выступление, и нанес несколько ударов ножом.

Другой слушатель лекции попытался остановить убийцу, но сам был им ранен. Преступник был задержан полицейскими на территории клиники.