Серое небо: Рождество не порадует москвичей

Погода на предстоящих выходных в Москве не готовит сюрпризов жителям столицы: все уже смирились с тем, что в середине зимы приходится прятаться от дождя под козырьки подъездов и, поеживаясь, натягивать капюшон. Однако с началом новой недели дождь сменится снегом — похолодает, подует северный ветер. Все это обещает нам центр погоды «Фобос».

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В пятницу, 3 января, погода все еще возмутительно теплая — температура воздуха на 8…9° превышает климатическую норму и составляет 0…+2°С. Небо, затянутое облаками, не предвещает появления солнца, но и осадков, какими бы они ни были, тоже не ожидается: в Москве — еще один серый праздничный день.

Не предпринимайте попытки как-то расцветить его запуском фейерверков, посещением культурных мероприятий и натужным весельем: примите тот факт, что вы устали отмечать Новый год и хотите просто полежать. Никто вас не осудит, если вы организуете марафон советских детских фильмов: устройте себе передачу «В гостях у сказки» — пусть «Старик Хоттабыч» 1956 года покажется вам смешным, «Морозко» 1964-го — диковатым, а «Каникулы Петрова и Васечкина» — грустными.

В субботу, 4 января, зарядит дождь, перемежающийся мокрым снегом, — температура окажется не ниже +1…+3°С. Давление будет таким низким, что захочется только спать — 736 мм рт. ст.

И вы можете себе это позволить — задерните шторы, путайте день и ночь, гоните прочь чувство вины от того, что вы четвертый день отдыхаете. Не думайте о работе, не вспоминайте о коллегах, пусть кадры с прошлогодней корпоративной вечеринки и разноса, который устроил начальник на следующий день, не тревожат вас.

Если вас все же беспокоит затянувшееся безделье, разберите шкаф — избавьтесь от поеденного молью свитера, отложите хорошие, но уже нелюбимые, вещи на благотворительность. Возможно, вы даже соберетесь с духом, найдете, куда их отдать, и даже сделаете это. Пусть не сегодня — но уж точно до 8 января.

В воскресенье, 5 января, наконец, похолодает — но не сильно, не надейтесь, будто внезапно ударят морозы. Западный, а вслед за ним и северо-западный ветер принесет снег и мокрый снег, температура понизится до -1…+1°С.

В таких условиях придется задуматься о том, как накрыть стол в Рождество. Никто не заставляет готовить кутью из цельных пшеничных зерен и метать на стол ровно двенадцать блюд, но все же праздник потребует небольших усилий. Например, можно засолить карельскую форель. Рыбу можно купить на рынке или в супермаркете — не забудьте убедиться в ее свежести, а затем почистите, выпотрошите, острым ножом вырежьте кости с позвоночником и отсеките голову и хвост. То, что вырезали, — не выбрасывайте, потом сварите бульон на уху или рыбную солянку. А рыбу посыпьте солью, щепоткой сахара и белым перцем внутри и снаружи, плесните водки, оберните пленкой, положите в судок и отправьте в холодильник. К завтрашнему вечеру она будет совершенно готова.

В понедельник, 6 января, выглянет солнце — и вы не ошибетесь, если, посмотрев в окно, решите, что на улице похолодало. Температура действительно составит -3…-5°С. Днем пройдет небольшой снег, и по этому случаю стоит слегка прогуляться.

Если вы живете там, где смотреть не на что — а в Москве такое бывает, — поезжайте в один московских монастырей. Выберите Марфо-Мариинскую обитель в Замосковоречье, Новоспасский около Крестьянской Заставы, Андроников на Яузе или Донской монастрырь за Шаболовкой.

Во вторник, 7 января, температура никак не изменится, — -3…-5°С. Будет облачно, днем пройдет снег.

После недели праздников вам, скорее всего, захочется озаботиться своим здоровьем. Не сдерживайте себя. День начните со здорового завтрака — и нет, это не смузи из банана, шпината и сельдерея на миндальном молоке, а овсянка, яйцо всмятку и чай с молоком. Такой завтрак одобрит гастроэнтеролог.

Если захочется заняться спортом, не перенапрягайтесь — достаточно 40-минутной прогулки по морозу бодрым шагом, чтобы считать, что кардиотренировка на сегодня выполнена. Дайте себе обещание ввести это в привычку.

На обед — отварная индейка, суп-пюре из овощей, кисель. На ужин — творожная запеканка. Ложитесь спать не позже одиннадцати вечера, 15 минут почитав перед сном Толстого или Чехова.

Среда, 8 января, будет последним праздничным днем — и последним шансом провести каникулы так, чтобы было не стыдно. Если при температуре, которая днем и ночью будет одинакова — -2…-5°С, — гулять по улицам не захочется, сходите в какой-нибудь мемориальный музей. Дом-музей Толстого в Хамовниках, музей-квартира Галины Улановой в высотке на Котельнической набережной, дом Герцена в Сивцевом Вражке, мастерская скульптора Анны Голубкиной в Большом Лёвшинском переулке магическим образом умиротворят душу и позволят хвастаться коллегам, что в эти праздники потратили время не только на сон, еду и просмотр сериалов.

Вернувшись на работу утром в четверг, 9 января, вы почувствуете себя школьником, у которого закончились зимние каникулы. Будет приятно снова увидеть коллег и даже начальство — да, это ненадолго, но постарайтесь запомнить это ощущение. Обсудите погоду — дадут повод обильные снегопады, метель и новое потепление до -1…-3°С.

В столовой во время обеда избегайте блюд с майонезом — салата с крабовыми палочками вам захочется нескоро. Привычный борщ, котлета с макаронами и салат из капусты дадут ощущение стабильности.

В пятницу, 10 января, похолодает до -1…+2°С, снова будет снежно и ветрено. Давление упадет до 735 мм рт. ст.. Если будете чувствовать себя вялым и безынициативным, не корите себя — дело не в том, что вы плохо себя вели на праздниках. После длинных каникул всегда бывает чуточку не по себе, но это пройдет.