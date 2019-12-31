Тело на пляже: как в Майами погиб российский пилот

Пилот одной из российских авиакомпаний найден мертвым на пляже в Майами. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, экипаж прибыл из Москвы 28 декабря. Согласно летному регламенту пилоты и бортпроводники должны были несколько дней отдохнуть перед обратным рейсом – для этого их разместили в местном отеле Ramada Beach Resort.

«Тело летчика без признаков жизни было найдено в 6.30 утра по местному времени 29 декабря, на береговой линии, рядом с гостиницей Ramada Beach Resort, в которой обычно селятся пилоты из России», — уточнил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Мужчине было 47 лет. Причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам, полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.

Ранее, в начале октября, в Подмосковье были найдены тела двух бортпроводников авиакомпании «Россия» без признаков насильственной смерти. Об этом сообщал РЕН ТВ.

По данным канала, мужчины 27 и 29 лет находились в квартире на улице Германа Титова в Химках. Смерть наступила примерно за 12 часов до того, как их нашли. По факту инцидента проводится проверка.

В сентябре 2019 года поисковая группа также обнаружила тела пилотов учебного штурмовика Су-25, который разбился в Ставропольском крае. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на источник. Позже информацию подтвердила прокуратура Южного военного округа.

Телеграм-канал Baza в свою очередь назвал имена летчиков: ими оказались майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Они служили в 368-м авиационном штурмовом полке.

О том, что в Ставропольском крае потерпел крушение Су-25УБ, изначально сообщили в Минобороны России. По данным пресс-службы ведомства, в день аварии экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

«3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков», — сообщалось в отчете Минобороны. Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что в районе крушения штурмовика были обнаружены парашюты двух летчиков, выполнявших тренировочный полет. Само место падения Су-25 поисковая группа обнаружила с вертолета – оно располагалась примерно в 38 км от Буденновска. Выяснилось, что штурмовик был полностью разрушен в результате взрыва, произошедшего при столкновении с землей, рассказала собеседник агентства.

«Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор», — уточнили в администрации Советского городского округа.

В конце августа 2019 года агентство ANAMPA сообщило о крушении частного вертолета в 50 метрах от берега греческого острова Порос. По словам очевидцев, воздушное судно врезалось в линию электропередачи, после чего вспыхнуло и рухнуло в воду.

По данным СМИ, вертолет Agusta A109 принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду. Его услугами воспользовались двое россиян, которые собирались перебраться из города Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес, в Афинский международный аэропорт.

Помимо двух российских граждан на борту также находился бывший летчик военной авиации Никос Каристинос. Позже тела всех троих извлекли из воды спасатели – мужчины не подавали признаков жизни.

Позже в посольстве РФ назвали имена погибших россиян. «Это — Михаил Юрьевич Абрамов и Павел Дмитриевич Акулинин», — сообщал ТАСС.

Факт гибели двух россиян подтвердил и пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов. «На борту разбившегося вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот — гражданин Греции, погибли», — заявил Гаврилов.

Отметим, что погибший в катастрофе в Греции Михаил Абрамов был основателем уникального Музея русской иконы в Москве. В пресс-службе организации подтвердили информацию о его смерти.