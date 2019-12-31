«Заряды снега»: в какую погоду Россия встретит Новый год

Последний день уходящего года провожает москвичей слякотной и теплой погодой, но после 21.00 температура воздуха упадет, а местами выпадет снег. Как сообщается на сайте «Метеовести», ближе к 03.00 в столице похолодает до +1°С.

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«В ночь на 1 января у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдет в минус и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега», – рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT.

Ведущий специалист центра Михаил Леус добавил, что скорость ветра будет колебаться в пределах 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с.

По его словам, ветреную погоду в столицу принес теплый активный атлантический циклон. Из-за него в городе также выпадет мокрый снег, который местами будет переходить в дожди.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил назвать такое явление «анеморумбометрической пилой».

«Анемо – характеризует скорость ветра, румбо – направление. Действительно, в ближайшие дни в московском регионе будет меняться направление ветра и его скорость – до 18 м/c», – пояснил метеоролог журналистам в ходе пресс-конференции.

Специалисты отмечают, что похолодает в новогоднюю ночь около 01.00. На дорогах из-за перепада температур может образоваться гололедица.

При этом давление, как и днем 31 декабря, так и ночью будет около 733 мм рт. ст., что практически на 20 единиц ниже нормы. Однако ближе к утру оно начнет подниматься и уже к 12.00 составит 746 мм рт. ст.

В связи с такими резкими перепадами давления метеозависимые люди, а также больные гипотонией и вегето-сосудистой дистонией могут страдать из-за болей в сердце, голове и головокружения. Повышенная влажность может негативно сказаться на самочувствии людей с бронхолегочными заболеваниями. Кроме того, высок риск заболевания ОРВИ. Поэтому если вы планируете встретить Новый год на улице, лучше одеваться теплее.

С понедельника, 30 декабря, в Москве усилился ветер и пошел снег. В связи с ухудшением погодных условий в столичных аэропортах были отменены авиарейсы.

Утром 31 декабря сообщалось, что в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны 63 рейса, еще два отменены.

В связи с непогодой коммунальные службы в городе перешли на усиленный режим работы, взяты под особый контроль объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», – сказал заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Что касается погоды в наступающем году, то в Москве крупных снегопадов не ожидается до середины января. В первые дни 2020 года погода не принесет неожиданных сюрпризов. Днем 1 января погода будет пасмурной, температура воздуха составит -2...-4°С, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

2 января столбики термометров ночью и днем покажут -1..+1°С., ожидается небольшой снег. Такая же погода останется и 3 января, в пятницу. 4 января температур несколько опуститься до -1..+1°С, погода будет облачной, с переменными прояснениями.

Аномально теплая температура воздуха сохранится на Новый год и в Санкт-Петербурге. Причем такая погода ожидается и в первой половине января, сообщил журналистам главный городской синоптик Александр Колесов. По его словам, «единственный радостный момент» в прогнозе погоды – тот факт, что в новогоднюю ночь в Северной столице сохранится отрицательная температура воздуха до -3°С. Хотя 31 декабря в городе идет дождь со снегом, уже ночью осадки должны прекратиться.

Жителям регионов, восточнее Москвы, повезло встретить Новый год с настоящей снежной погодой. На Самару и область 31 декабря обрушилась метель. Специалисты предупреждают, что вечером в городе могут образоваться серьезные заторы на дорогах.

Температура воздуха ночью опустится до -2°С, при этом сохранится сильный ветер с порывами до 11 м/с.

На Урале в новогоднюю ночь резко повысится температурный фон. Так, накануне праздника столбики термометров поднялись с -20°С до -7°С, в городе пошел сильный снег. Ночью температура поднимется до -2°С.

Наконец, в Новосибирске погода также обещает быть снежной. Ночью будет до -15°С, а днем 1 января — до -9°С, при этом ожидается сильный ветер 5-11 м/с.