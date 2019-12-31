«Гулять по-русски»: как провести новогодние каникулы с пользой

Телом в Москве, душой — в космосе

В наступающем 2020 году праздничные гуляния на Тверской улице в Москве растянутся – вместо привычных трех дней они продлятся с 31 декабря по 5 января. Горожане и гости города смогут посмотреть две программы, объединенные темой космоса: «Москва. Мечты о космосе» (с 31 декабря по 2 января) и «Москва. Время первых» (с 3 по 5 января).

Реклама

Космическая тема, по словам организаторов праздника, выбрана неспроста: в 2020-м году мы отметим 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами, столько же исполнится Центру подготовки космонавтов.

В общей сложности в центре города буду действовать три праздничные площадки: «Грезы о Земле и небе. 1920–1930-е годы», «Покорение. 1950–1960-е годы» и «Космическая миссия. 1970–1980-е годы».

В рамках первой из них гости смогут посетить футуристическую проекционную мастерскую, где механики будут собирать необычный мотоцикл. При желании можно принять участие в их работе. Кроме того, можно будет пройти бесплатный мастер-класс по чеканке: свое заветное желание или послание гости запечатлеют на металлической пластине, которую прибьют к космическому кораблю.

Вторая площадка предложит гостям построить космодром из экологичного конструктора. Из него же можно собрать космические станции, ракеты, искусственные спутники и луноходы. Для любителей кропотливой работы будет также работать мастерская новогодних украшений, где можно поучаствовать в создании мозаичного панно размером три на полтора метра.

Собрать роботов, а также познакомиться с устройством первых и современных телескопов и спутников можно будет на интерактивных занятиях третьей площадки «Космическая миссия. 1970–1980-е годы». Ощутить себя настоящими космонавтами юные гости смогут также при помощи интерактивного экспоната.

Мастер-классы на трех площадках проведут бесплатно, регистрация не требуется. Занятия будут начинаться каждый час.

А я иду, шагаю по Москве

На новогодних каникулах даже коренные москвичи смогут почувствовать себя туристами —

с 25 декабря по 8 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет цикл из 33 бесплатных экскурсий. Их участники смогут пешком пройтись по самым популярным маршрутам, связанным с достопримечательностями и знаменитыми жителями Москвы.

Часть экскурсий будет посвящена русским традициям празднования Нового года и Рождества.

На экскурсии «Гулять по-русски» можно будет познакомиться с особенностями национальной русской кухни, а также узнать, какие блюда традиционно подавали в Новый год и Рождество. Помимо прочего, профессиональные гиды расскажут историю создания рецепта такого родного сердцу салата оливье и раскроют секреты приготовления модных в дореволюционной Москве коктейлей.

Экскурсия «Пречистенские гуляния. От Гоголя к Гоголю» посветит посетителей в интересные факты о творчестве и жизни известного русского писателя. Кроме того, экскурсовод расскажет о том, как выглядел Гоголевский бульвар в разные годы. Пройдясь по нему, можно будет почувствовать себя современником, например, Льва Толстого, Ивана Тургенева или живописца Ильи Репина.

С театральной Москвой можно познакомиться на прогулке «Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала». Участникам покажут самые значимые столичные театры — Большой и Малый, а также Российский академический молодежный театр (РАМТ). Все желающие смогут узнать, кто придумал развернуть дирижера спиной к зрителям, где первый раз читали пьесу Антона Чехова «Вишневый сад» и какую роль сыграл маскарадный бал в жизни известного купца и мецената Алексея Бахрушина.

Каждая прогулка по Москве продлится от полутора до двух часов в составе групп до 60 человек. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте. Там же можно уточнить подробное расписание.

Пора просвещаться

В новогодние праздники самое время заняться саморазвитием, совершив забег по музеям и культурным центрам Москвы. Тем более, что

со 2 по 5 января 84 музея, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, будут открыты для бесплатного посещения. Для входа не понадобится даже предварительная регистрация.

В частности бесплатно будет работать тематическая выставка «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения» во дворце царя Алексея Михайловича музея-заповедника «Коломенское». Она расскажет посетителям о том, как украшали главную красавицу праздника — не вас, а новогоднюю ель — в начале XX века, какие дореволюционные новогодние открытки были популярны, а также чем старинные елочные игрушки отличаются от современных.

В музее-заповеднике «Царицыно» можно будет узнать (и немного позавидовать) о том, какие подарки получали и дарили друг другу разные поколения династии Романовых в рамках выставки «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца». В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени на выставке «Искусство сохранять» гости смогут насладиться неоспоримой классикой — произведениями Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других художников XVIII–XIX веков. Однако не стоит оставлять без внимания и современные проекты 2019 года – так, до 8 января можно посетить выставку «ТЕАТР.RUS» в Новом Манеже. Эта экспозиция подробно рассказывает об истории театрального искусства, и подводит итог Году театра.

Также в новогодние каникулы откроют свои двери и обновленные экспозиции в музеях, которые весь 2019 год были недоступны из-за ремонта. Среди них: музей-квартира Ивана Сытина, музей-панорама «Бородинская битва», Дом русского зарубежья, Государственный музей Владимира Высоцкого.

Основные экспозиции городских музеев, а также специальные выставки в новогодние каникулы бесплатно доступны для всех категорий граждан. Необходимо будет просто получить в кассе билет.

Обкатайте Новый год с первых дней

Как бы ни было холодно на улице, просидеть все каникулы в четырех стенах — идея не самая привлекательная. Именно поэтому стоит все-таки собраться с духом и отправиться на свежий воздух.

С наступлением холодов практически во всех парках столицы открылись катки, как с искусственным покрытием, так и с натуральным, платные и бесплатные. Огромные ледовые площадки были и остаются идеальным местом для веселого и спортивного времяпрепровождения всей семьей или в компании друзей.

Всего этой зимой в распоряжении жителей столицы и ее гостей окажутся 38 катков, 62 лыжные трассы и 39 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах. В числе прочих можно прокатиться на двух катках, которые входят в число самых крупных в Европе, — в парке культуры Горького и на ВДНХ.

Кроме того, бесплатные катки открыты на поверхности московских прудов: Чистых, Патриарших и Екатерининского, причем на первых двух точках он работает круглосуточно. Минус — на большинстве из них нет проката коньков.

Бесплатный каток должен быть залит и на «Речном вокзале», бонус: вид на само здание вокзала. Не требуется покупать билет и на каток, организованный в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию метро «Ленинский проспект».

Порадуйте глаз

Хороший способ развеяться на праздниках — отправиться на интересную выставку. На Винзаводе до 8 января будет работать четвертая экспозиция проекта re:Store digital art — выставка «8 секунд: эффект клипового сознания». Все представленные работы проекта сняты на iPhone 11 Pro Max — организаторы посвятили выставку феномену клипового сознания и поразмышляли на тему того, сколько времени необходимо современному человеку, чтобы сконцентрировать внимание на чем-либо.

В рамках выставки будут представлены три фильма, созданные специально для нее режиссером Дмитрием Рябиковым. Ранее его работы уже выигрывали Международный фестиваль короткометражного кино в Берлине, а также были номинированы на премию в Каннах.

В зоне фотографий можно посмотреть работы немецкого фотохудожника Гулливера Тайса, известного своими съемками для Vogue, GQ и National Geographic. Многие из его работ были сделаны в России.

Помимо зон фото и видео, в пространство выставки войдут зона погружения с реконструкцией леса, зона релаксации и зона с работами победителей конкурса «re:Store mobile awards», участники которого делали фотоснимки на тему «Диктатура глаза» на iPhone разных поколений.

Сделайте гусли и послушайте сказку

Отгуляв часть каникул можно задуматься и о том, как встретить Рождество. Собственную программу для москвичей подготовили 24 локации столицы: Парк Горького, сад «Эрмитаж», Бабушкинский парк, парк Победы и многие другие. В частности Парк Победы на Поклонной горе отличится выступлениями фольклорных ансамблей и мастер-классом по изготовлению старорусских музыкальных инструментов — свирелей, гуслей, колокольчиков и трещоток из подручных средств.

Прокатиться с ветерком на санях, запряженных лошадьми, посетители смогут в ландшафтном парке «Митино», а в Бабушкинском парке покажут представление «Рождественская ярмарка» и научат движениям кадрили — популярного на Руси парного танца.

Если после Нового года домашняя елка вдруг покажется вам скучной, внести разнообразие помогут организаторы мастер-классов в саду «Эрмитаж». Под их четким руководством можно будет изготовить елочные игрушки из текстиля и вырезать фигурки ангелов из бумаги под выступления фольклорного ансамбля. Позже отогреть замерзшие руки можно будет при помощи вкусного чая – специалисты сада, исходя из предпочтений каждого гостя, помогут выбрать травы и специи для согревающего напитка.

Если делать совсем ничего не хочется, но душа все равно требует выползти из дома, можно отправиться в Парк Горького, где приглашенные артисты будут читать «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказку о Золотом Петушке» А.С. Пушкина у костра. Кроме того, известные специалисты по русской литературе расскажут много интересных подробностей о тех произведениях, которые всем знакомы еще со времен школы.