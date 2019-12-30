На два месяца: арестованы подозреваемые в подготовке теракта

В Петербурге по решению Дзержинского районного суда были заключены под стражу фигуранты дела о подготовке теракта в Петербурге во время новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе судов Петербурга.

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Процесс, по данным агентства, проходил в закрытом режиме. «Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Семенова», — говорится в распространенном документе. Он будет арестован до 29 февраля 2020 года.

Незадолго до этого, суд вынес постановление об избрании меры пресечения и для второго фигуранта дела – Георгия Чернышева. Он будет заключен под стражу так же, как и Семенов, до 29 февраля. При этом сторона защиты обвиняемого просила суд избрать для него домашний арест – более мягкую меру пресечения.

Молодым людям инкриминируют преступления соответствующие части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Ранее задержанные 27 декабря сотрудниками ФСБ Семенов и Чернышев давали признательные показания. Как отмечают местные СМИ, молодые люди занимались разведкой и искали места, где можно было бы устроить теракт. Отмечается, что такими локациями стали Казанский собор (одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга), а также торгово-развлекательный комплекс «Галерея» рядом с Московским вокзалом. Оба места расположены в центре города и обычно многолюдны.

По данным «Фонтанки», обвиняемые фотографировали эти места и с августа 2019 года присягали лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Аль-Багдади. Как сообщает издание, молодые люди связывались с ним в мессенджерах.

Вместе с тем «Фонтанка» отмечает, что переписку с участниками террористической организации российским силовикам передали американские коллеги.

О том, что спецслужбы США помогли российской Федеральной службе безопасности предотвратить теракт отмечали накануне в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — говорилось в сообщении.

Кроме того, в силовом ведомстве рассказали, как при задержании россиян у них изъяли материалы, подтверждающие их причастность к подготовке террористического акта.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к совершению преступления», статье 205 «Терроризм, и статье 205.1 «Участие в деятельности террористической организации», передает ТАСС.

Тем временем в Федеральном бюро расследований (ФБР) посоветовали обращаться в Белый дом за комментариями по вопросу предоставленной российским спецслужбам какой-либо информации о предполагаемых террористах.

В ответ на запрос корреспондента ТАСС о предоставлении подробностей передачи данных официальный представитель ФБР Тина Джагерсон сказала: «Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу [ФБР], но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому». Ответа от пресс-службы администрации американского лидера пока не поступало, отмечает агентство.

В Кремле впоследствии отметили, что задержание этих молодых людей «более чем красноречиво говорит о результативности» активного сотрудничества России и США. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информация о подготовке терактов была сначала передана американцами по линии спецслужб, а затем о ней узнал и сам Владимир Путин. Вместе с тем Песков подчеркнул, что предотвращение нападения затем уже доложена президенту.

Ранее во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин поблагодарил его за предоставленные сведения, позволившие российским спецслужбам не допустить преступление. Кроме того, лидеры стран обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», а также условились продолжать «двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом», отметили в администрации главы России.