После операции: пациентка обвинила врача в изнасиловании

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога: Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по заявлению 33-летней женщины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как рассказал Telegram-канал Baza, инцидент произошел в столичной больнице имени А.К. Ерамишанцева на Ленской улице, где пострадавшая лежала в одноместной палате после операции. По словам женщины, анестезиолог-реаниматолог зашел, чтобы сделать ей укол и узнать о самочувствии, предложил ей вступить в интимную связь, но получил отказ. После этого, как рассказала пациентка, он схватил ее и изнасиловал.

Через несколько дней после выписки потерпевшая обратилась с заявлением в Следственный комитет. Медика задержали и возбудили уголовное дело, пишет Baza. Уточняется, что мужчина не отрицает, что половой контакт действительно был, однако утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.

По данным телеканала РЕН ТВ, об изнасиловании женщина сообщила правоохранителям еще в ноябре 2019 года.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе департамента здравоохранения, власти Москвы проводят служебную проверку информации.

«Отмечаем, что до настоящего времени каких-либо обращений и жалоб от пациентки и от правоохранительных органов по указанному факту ни в ГКБ имени Ерамишанцева, ни в департамент здравоохранения города Москвы не поступало», — уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Тем временем, сотрудники больницы сообщили «Газете.Ru» о том, что им ничего не известно о случившемся.

В мае 2019 года в Ижевске врача одной из городских больниц осудили за изнасилование пациентки. Как сообщала удмуртская прокуратура, происшествие случилось в сентябре прошлого года. Правоохранители выяснили, что мужчина изнасиловал пациентку в больнице, «используя ее болезненное состояние». Уточняется, что накануне он сам ее прооперировал.

53-летнего врача признали виновным по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Свою вину обвиняемый признал частично, раскаялся и извинился перед пострадавшей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, ведомственные награды, а также состояние здоровья. После инцидента медика уволили.

25 февраля 2019 года Ленинский районный суд Самары вынес приговор 60-летнему врачу-анестезиологу Юрию Черникову. Мужчина обвинялся в изнасиловании 32-летней пациентки.

Как установил суд, женщина легла в частную клинику, чтобы сделать коррекцию груди — операция прошла успешно. Однако, очнувшись, она поняла, что была изнасилована. По ее словам, это произошло 2 августа 2017 года. При этом сам медик половой акт отрицать не стал, но заявил, что он был по обоюдному согласию.

В ходе допросов он утверждал, что потерпевшая все видела, осознавала и даже способствовала. На следующий день, когда врач принес потерпевшей противозачаточные таблетки и шоколадку, они даже обсуждали случившееся.

Впоследствии они созванивались и переписывались. Женщина потребовала от анестезиолога справку об отсутствии венерических заболеваний — он ее предоставил. Затем у них состоялась личная встреча, в ходе которой экс-пациентка сообщила Черникову, что планирует обратиться в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании.

После этого мужчина обо всем рассказал жене. Также он начал просить прощения у пострадавшей, боясь огласки и потери работы. «Я унижался перед ней, прося ее о прощении, хотя и она, и я понимал, что между нами было все добровольной, и она не находилась в беспомощном состоянии. Она несколько раз говорила мне, чтобы я определил размер компенсации ей за то, что я переспал с ней, но назвать сумму я не успел, да и не знал, какую сумму надо за такое платить», — рассказал Черников на суде.

После того, как мужчина узнал, что на него написали заявления — он сам пришел в правоохранительные органы. В итоге суд признал медика виновным в изнасиловании пациентки и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на три года.

«Никаких действий в форме физического насилия либо психологического давления я на нее с целью склонить ее к половому акту не оказывал. Сообщенные ей сведения о том, что я в отношении нее совершил тяжкое преступление, расцениваю, как заведомо ложный донос», — заключил Юрий Черников.