«Трасса смерти»: как россияне гибли в автобусах в конце года

«Трасса смерти» в Крыму

Пассажирский автобус и грузовой автомобиль столкнулись в районе поселка Зуя на крымской трассе «Таврида» — в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает региональное МВД.

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По словам очевидцев трагедии, ДТП произошло в 10.00 утра — в это время на дороге стоял густой туман, передавало РИА «Новости». Грузовик, двигавшийся со стороны Симферополя, внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский транспорт, следовавший из города Керчь, в салоне которого находились 15 человек.

Водитель автобуса погиб — два пассажира и шофер грузовика получили травмы различной степени тяжести.

Местные жители предположили в соцсетях, что авария произошла из-за тумана, сгустившегося над полуостровом — они называют «Тавриду» «трассой смерти». «Название соответствует работам по строительству трассы. Бестолковые съезды, постоянно меняющаяся обстановка без нормальных обозначений, регулярные аварии с летальными исходами, низкое качество дорожного полотна и [плохо] выстроенный проект организации строительства», — рассказал один из крымчан в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».

Всего за период с 28 по 30 декабря в СМИ 22 раза упоминались ДТП с участием автобусов.

Ушибы и переломы ключиц под Псковом

Одна из таких аварий случилась в ночь с 29 на 30 декабря в Псковской области — в результате происшествия пострадали 24 человека, среди которых три ребенка, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

В момент ДТП в салоне находились 52 человека — в том числе четверо несовершеннолетних и двое водителей. Автобус совершал рейс по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Как пояснили в администрации региона, пассажиры автобуса ехали из белорусской столицы на экскурсию. Авария произошла в 2.50 ночи на федеральной трассе Р-23 около деревни Подоборвье — транспортное средство съехало с дороги и, опрокинувшись, упало в кювет.

«Однозначно трудно говорить, обстоятельства все выясняются сейчас. Но то, что на дорогах гололедица образовалась, — это да, поэтому эта версия рассматривается как одна из возможных причин ДТП», — сообщили в областном управлении МВД принадлежащему Евгению Березкину изданию РБК.

В администрации региона уточнили, что все пострадавшие — граждане Белоруссии. Из детей были травмированы три девочки 13-ти, 11-ти и девяти лет. Большинство пассажиров получили ушибы грудной клетки, головы и переломы ключиц, сообщал «Интерфакс».

«Пять взрослых госпитализированы. Из них один в реанимации, тяжелый. И пострадали трое детей, доставлены в областную детскую больницу», — пояснила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ТАСС.

Власти Псковской области открыли для пострадавших пункты временного размещения в местных гостиницах. «Всех отвезли в отель, там наши бригады скорой помощи дежурят, потому что оттуда поступают обращения. Если надо будет, будут людей отвозить для диагностики в медучреждениях», — сообщила глава комитета.

Областной Следственный комитет запустил проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

35-летняя россиянка в перевернулась в Эстонии

29 декабря ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Рига, произошло в Эстонии: в результате аварии пострадала одна 35-летняя гражданка России, сообщало российское посольство на своей странице в Facebook.

Рано утром автобус, в котором находились 67 человек, в том числе двое водителей, ехал по шоссе Таллин – Нарва. На 30 км он съехал в кювет. Девятерых пострадавших, четверо из которых – граждане Латвии, госпитализировали – остальные поехали в Ригу на других автобусах, писал местный портал Delfi.

«Выяснилось, что полученные гражданкой РФ травмы носят легкий характер, ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была выписана из больницы», — сообщили в диппредставительстве. Там добавили что причиной ДТП могли стать технические неполадки в автобусе, из-за которых водитель потерял управление.

Восемь пострадавших из-за водителя-лихача

Еще одна авария в Крыму произошла 28 декабря — травмы различной степени тяжести получили восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД республики. В тот день микроавтобус ехал со стороны Симферополя в Алушту.

По данным ведомства, он набрал высокую скорость — к тому же, он соблюдал небезопасную дистанцию с идущим впереди грузовиком. В итоге пассажирский транспорт все-таки наехал на фуру.

Водитель автобуса входит в число восьми пострадавших — некоторых из них до прибытия оперативных служб отвезли в больницу очевидцы происшествия, остальных доставили на скорой помощи, уточнили в региональном ГИБДД.

По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, четверо раненых определили в реанимацию, остальные находятся в общей палате — у них диагностировали ушибы. «Это не маршрутное такси, есть там гости города. <…> Если кто-то из родственников приедет, чтобы помочь им в лечении или забрать домой — окажем помощь в размещении», — рассказала чиновник ТАСС.

Трагический путь из Петербурга в Молдавию

Авария с автобусом также произошла 28 декабря в Московской области. По данным регионального главка МВД, в тот день экскурсионный автобус, в салоне которого находились 32 человека, ехал по дороге А-108 из Санкт-Петербурга в Молдавию, передавал ТАСС.

В районе поселка Марков Лес грузовик, ехавший перед автобусом, стал совершать опасный разворот в неположенном месте — водитель пассажирского транспорта начал уходить от столкновения, но задел корпус фуры. В результате автобус вылетел на обочину.

Водитель скончался от травм, полученных во время удара о лобовое стекло — остальные пассажиры не пострадали.