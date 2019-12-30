«Это экзотика»: иностранцам хотят облегчить въезд в Россию

Особую категорию въездных виз для иностранных граждан могут ввести в России, чтобы туристы могли въезжать в страну по упрощенной процедуре в новогодние праздники. С такой инициативой депутат Государственной думы Виктор Зубарев обратился к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, передает RT.

«Для иностранцев наши новогодние традиции – экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее», – отметил парламентарий.

По его словам, возможность реализации этой идеи нужно рассматривать вместе с Министерством иностранных дел РФ. «Новогодняя» экспресс-виза на 7 дней или же специальный международный документ Happy New Year in Russia должен положительно сказаться на росте потока туристов в страну, а также могут повысить интерес к России.

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Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин в разговоре с изданием заявил, что подобная практика уже существует. Электронную визу болельщика вводили на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«С 2021 года в целом по России будет введена такая электронная виза по поручению президента. Сейчас упрощенная система уже действует в Приморском крае и в Калининградской области», – отметил он.

По словам Барзыкина, такую же визу хотят ввести в Санкт-Петербурге к матчам Евро-2020. Эксперт отметил, что упрощение визовых формальностей увеличивает количество туристов весьма существенно – на 10-30%. «Новогодняя» виза может подхлестнуть рост потока, добавил он.

Еще в июле тогда врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что город сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год за счет ввода электронных виз.

На встрече с Бегловым президент России Владимир Путин заявил, что подпишет указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее врио губернатора обратился к Путину с просьбой ввести этот режим с 1 октября.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств.

Между тем, турпоток в мире за полгода 2019-го вырос на 4%, показав замедление темпов роста. Такие данные обнародовала Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO). По всему миру зафиксирован 671 млн международных туприбытий, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. «В прошлые годы сектор туристических услуг показывал динамику в 6%», — отмечает UNWTO.

В уходящем том году рост числа туристических поездок вернулся к своей «исторической тенденции» в 3-4%. Устойчивый рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (+8%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Африке — на 3%. В Европе отмечено увеличение числа прибытий на 4%, в Америке — на 2%.

Движущими факторами развития международного туризма были сильная экономика, доступные авиабилеты, расширение воздушного сообщения и упрощение визового режима, перечисляют в ООН.

Однако снижение экономических показателей, затянувшаяся неопределенность в отношении Brexit, торговая напряженность между КНР и США, а также растущие геополитические проблемы начали негативно сказываться на деловой и потребительской уверенности, что нашло отражение в более осторожных прогнозах развития сектора туристических услуг, заявляют эксперты UNWTO.

В середине лета Ассоциация туроператоров России сообщила, что число иностранных туристов, приехавших в Россию в первом полугодии 2019 года, возросло на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что больше всего иностранцев прибыло из Китая, Израиля, Германии, Франции, Италии, Испании и Индии.

Кроме того, прирост туристов показали страны, не входящие в число лидеров по посещаемости их гражданами России. Так, из Таиланда прибыло 30,7 тыс. туристов (прирост на 28,46%), Японии – 29,5 тыс. (прирост на 54,96%), Турции – 23,4 тыс. (прирост на 8,83%), Австралии – 23,3 тыс. (прирост на 10,64%), Канады – 18 тыс. (прирост на 3,44%). Также показатели возросли у Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Бельгии, и Кубы.