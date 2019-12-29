США помогли: ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

Благодаря информации, предоставленной США, сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, которые планировали совершить теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Реклама

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при задержании у россиян изъяли материалы, которые подтверждают, что они готовили террористические акты. Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к совершению преступления», статье 205 «Терроризм, и статье 205.1 «Участие в деятельности террористической организации».

Предотвращение теракта произошло на фоне телефонных переговоров главы России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. В Кремле отметили, что в ходе беседы Путин поблагодарил коллегу «за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России».

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — уточнили в администрации российского лидера.

О том, что американские и российские спецслужбы обмениваются информацией, помогающей в борьбе с терроризмом, стало известно еще в середине октября этого года. Тогда глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что спецслужбы США предоставили информацию российским коллегам о том, что в России готовятся теракты.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сказал он на ежегодном совещании руководителей спецслужб. В этом году мероприятие проходило в Сочи, куда приехали делегации из более чем 70 государств.

Вместе с тем Бортников не стал раскрывать подробности полученных данных. Бортников отметил, что Москва и Вашингтон поддерживают связь и обмениваются данными, помогая друг другу в расследовании уже случившихся атак, передает ТАСС.

Глава ФСБ России обратил внимание, что эта работа проводится «активным образом» и носит «комплексный характер»: к ней подключаются и «другие службы стран Содружества (СНГ), европейских государств и стран Ближнего Востока».

В качестве примера Бортников рассказал о том, как американские силовики помогли российским в расследовании готовившегося 2017 году в Санкт-Петербурге нападения на Казанский собор.

В декабре 2017 года, после того как российским спецслужбам удалось своевременно задержать группу боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за предоставленную информацию о планах боевиков устроить теракт в Казанском соборе. При задержании у преступников обнаружили взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Бортников также обратил внимание, что российская сторона не остается в долгу, так как предоставляет свои партнерам информацию «по любым проявлениям и угрозам», с которыми сталкиваются сотрудники ФСБ. Так, он напомнил, как Россия помогла в расследовании теракта во время Бостонского марафона.

По словам главы российской федеральной службы, у России и США «всегда были рабочие контакты». При этом они не зависят от того, как складываются политические отношения между странами. Бортников отметил, что «политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной», так как «от этого зависит очень много». С этой позицией, указал руководитель ведомства, согласна и американская сторона.

Во время совещания он также сообщил, что за почти 10 месяцев 2019 года сотрудники российских правоохранительных органов предотвратили 39 терактов. «Нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — цитирует Бортникова РИА «Новости».