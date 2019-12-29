Да будет снег: синоптики рассказали о Новом годе в Москве

В ночь на понедельник, 30 декабря, столбики термометров опустятся ниже нуля. По словам и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, эта ночь может стать самой морозной за весь месяц.

Реклама

«Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве — -4… -6°C, по области — до -9°C», — рассказал он в разговоре с ТАСС. Вместе с тем Вильфанд не исключил, что в некоторых местах столичного региона возможны и двузначные показатели температуры ниже нуля.

В комментарии принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК метеоролог отметил, что это будет ночь, соответствующая этому времени года.

«Ночь будет такой, какой должна быть декабрьская ночь по климату. Для нынешнего супертеплого декабря, конечно, это можно назвать самой холодной ночью», — обратил внимание специалист.

В Гидрометцентре прогнозировали в столичном регионе днем 30 и 31 декабря «снег, постепенно переходящий в мокрый снег, местами метель при юго-западном ветре 6-11 м/с, с порывами 13-18 м/с». За это время, по утверждению синоптиков, образуется снежный покров высотой до 5 см. 30 декабря днем в Москве будет -3…-1°С, по области -5…0°С. На следующий день в столице ожидается +1…+3°С, в Московской области -2…+3°С.

В свою очередь специалисты из Московского метеобюро отмечали, что в последний день уходящего года в столице ожидается переменчивая погода. По словам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +1… +2°C, а в ночь на 1 января температура понизится, но не резко — до слабо отрицательной.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии РБК отметил, что в предновогодние дни установятся легкие морозы.

«Температура [в Москве] будет опускаться все ниже и ниже. 29 и 30 декабря ожидается -1… -3°C», — обратил внимание Леус.

«Самое неприятное, что вот это похолодание не будет сопровождаться значимыми осадками», — указал специалист метеорологического центра. По его словам, в новогоднюю ночь можно не ждать снегопада, возможен лишь мокрый снег.

В преддверии Нового года Гидрометцентр России составил ретроспективу зафиксированных температур в канун праздника в Москве. Данные были собраны с 1961 по 1990 годы, с 2001 по 2019 год, а также даны рекордные показатели за 1920-е годы.

«Основываясь на ряде 1961-1990 годов, метеорологи говорили, что средняя температура новогодней ночи в Москве -10°С, днем -5°С, при этом может отмечаться небольшой снег. Абсолютный максимум 31 декабря (+5,1°С) держится с далекого 1925 года. Самой студеной новогодняя ночь, 1 января, с температурой -33,6°С в 1905 году», — говорится в сообщение метеоцентра.

Самая высокая температура для 1 января была зафиксирована в 1973 году и составила +4,2°С.

Вместе с тем специалисты отметили, что самые высокие сугробы в новогодней Москве доходили до 57 см. произошло это в 1920 году. Среднее же значение, по данным метеорологов, — 24 см. «Больше всего осадков 1 января выпало в 1995 году — 15,2 мм (снег, мокрый снег, дождь)», — рассказали в Гидрометцентре.

В период с 2001 по 2019 год «средний ночной минимум составил -7,2°С, средний дневной максимум -2,5°С, среднее количество осадков 1,1 мм», указывают синоптики. В то же время отмечается, что средняя высота снежного покрова составила 16 см.

Вместе с тем в Гидрометцентре России сообщили и о погоде в новогодние праздники в Центральном федеральном округе. Специалисты обращают внимание, что уже 30 декабря атмосферные фронты нового атлантического циклона начнут оказывать влияние на погоду Европейской России. Они принесут с собой снегопады и метели.

«Днем 30 декабря, в преддверии наступающего 2020 года, характер погоды в Центральной России резко изменится. Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад», — говорится в сообщении.

Фронт принесет с собой также сильный ветер, скорость которого местами будет достигать 13-18 м/с, а также метель. Однако температура пойдет на повышение и уже в ночь на 31 декабря термометры покажут нулевые отметки.

В последний день 2019 года интенсивные осадки переместятся на Поволжье. В ЦФО в этот день ожидаются «небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ветер стихнет». Температурный фон превысит климатическую норму на 7-10°С.

«В Новогоднюю ночь (31 декабря-1 января) на большей части территории Европейской России ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), температура воздуха в пределах -5…0°С», — заключили метеорологи.