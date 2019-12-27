Расстреливали бизнесменов: в чем обвинили ветеранов ФСБ

Следователи провели 17 обысков по местам жительства экс-бойцов спецподразделения ФСБ «Альфа», обвиняемых в убийствах трех человек. Об этом сообщает РЕН ТВ без ссылки на источник информации.

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В ходе оперативных мероприятий у предполагаемых злоумышленников нашли ручной противотанковый гранатомет, тротиловые шашки, электровзрыватели, пистолеты, гранаты Ф-1 и патроны. Кроме того, были найдены фальшивые номерные знаки подмосковной полиции, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Троих подозреваемых задержали 25 декабря в ходе совместной операции Следственного комитета, Росгвардии, МВД и ФСБ.

«Несмотря на то, что преступления не были раскрыты по горячим следам, следствием непрерывно продолжалась работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователям ГСУ СК России по городу Москве совместно с ФСБ Москвы и Московской области, а также столичным уголовным розыском удалось установить и задержать троих лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — говорилось в заявлении СК.

Как пишет РЕН ТВ, вместе с отставными офицерами «Альфы» Борисом Чукаевым и Александром Чукановым по делу проходит экс-руководитель таможенной компании Андрей Воскресенский. Им вменяется два эпизода убийств в 2008 и 2012 годах.

Первыми жертвами банды, по версии следствия, стали предприниматель Илья Дворкин и его личный водитель Виктор Журавлев. По данным СК, 28 ноября 2008 года предполагаемые убийцы заманили бизнесмена на встречу в Москве и избили до смерти. После они расстреляли машину, в которой находился его водитель вместе с крупной суммой наличных. Газета «Московский комсомолец» отмечает, что последний раз жертв видели на автомобильной стоянке в Люберцах.

Дворкина могли убить из-за долга, сообщала «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, один из бывших сотрудников ФСБ не хотел отдавать мужчине долг в размере 27 млн рублей и поэтому решил избавиться от него.

Второе убийство произошло четыре года спустя. 29 мая 2012 года банда расправилась с 45-летним сотрудником компании, экспортирующей в Россию алмазы, Александром Васильевым. По данным «Московского комсомольца», злоумышленники подкараулили его у офиса, ударили по голове и погрузили в машину. РЕН ТВ отмечает, что тела всех трех жертв и похищенные у них деньги пока не найдены.

Между тем суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте всех трех подозреваемых. Их поместили под стражу до 25 февраля 2020 года, писал Znak.com. Один из обвиняемых уже признал свою вину и дал показания против соучастников, уточнили в Следственном комитете.

Ранее, в конце ноября 2019 года, ФСБ пресекла деятельность ОПГ «Шараповские», действовавшей в Москве и Дагестане в 2007-2015 годах. Члены банды убивали бизнесменов и полицейских, промышляли вымогательствами и разбоем. Силовики задержали четырех членов группировки, им предъявлены обвинения в совершении убийств и прочих преступлений. В ходе обысков спецназ обнаружил схрон оружия с гранатометами, пулеметами и автоматами.

В банду входили более 250 человек, среди ее членов были сотрудники МВД по Дагестану и члены республиканской адвокатской палаты. Кроме вышеперечисленных преступлений «шараповские» могут быть причастны к подготовке и проведению террористического акта в Махачкале в 1998 году. Тогда несколько десятков человек погибли от взрыва, еще более 100 получили различные ранения.