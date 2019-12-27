Хотел взорвать дом: что вывело челябинского сержанта

В городе Юрюзань Челябинской области 36-летний сержант Росгвардии повздорил с женой, после чего взял в руки предмет, похожий на гранату, и грозился взорвать дом. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным СМИ, все случилось 26 декабря около 23:00 по местному времени (21:00 мск) в одной из квартир дома на улице Коммуны. Мужчина, конфликтуя с супругой, взял в руки ружье и выстрелил в пол. Супруга испугалась и выбежала из квартиры. После этого челябинец стал кричать и угрожать, что взорвет гранату.

Соседи пары вызвали правоохранителей, которые по приезде эвакуировали жителей и стали вести переговоры с дебоширом. В итоге он добровольно сдал оружие и проследовал в отдел полиции. Граната, которую мужчина держал в руках, оказалась страйкбольной, пишет Znak.com

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Злоумышленника задержали — решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов нападают на близких. Так, 20 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону следователь Сергей Ткачев взял в заложники супругу. Как сообщал Telegram-канал Baza, днем его беременная жена почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Мужчина внезапно разозлился, в результате чего схватил пистолет и стал угрожать жене убийством, передавали местные СМИ.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и ФСБ. На протяжении трех часов правоохранители вели переговоры с захватчиком — в итоге он согласился отпустить супругу.

По данным Mash, к инциденту мог привести нервный срыв Ткачева. Baza отмечал, что накануне квартиру следователя обыскивали по уголовному делу в отношении главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева. За историю с женой Ткачева арестовали до 19 января 2020 года — ему предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы».

«В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал. На время проверки сотрудник СК отстранен от работы», — отмечали в ростовском управлении СК.

Еще одна трагедия случилась в сентябре 2019 года в Брянской области. Там в кафе после избиения полицейским скончался 17-летний студент. По данным СК, замначальника местного отдела полиции нанес подростку тяжелую травму. Ударившись головой о ступеньки, студент впал в кому — его отправили на лечение в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию. Несмотря на усилия врачей — парень скончался.

«Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде», — рассказывала РИА «Новости» бывшая одноклассница погибшего юноши.

После проведения служебной проверки правоохранителя уволили. В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также в областном МВД сообщали, что руководители обвиняемого понесут строгую дисциплинарную ответственность за упущения в воспитательной работе с личным составом.

Между тем в июне 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима за убийство таксиста Хусея Макитова в поселке Терскол Кабардино-Балкарии.

Как установил суд, трагедия произошла 6 апреля 2018 года. В тот день Стерлягов прибыл в Терскол в командировку. Вместе с коллегой он устроил застолье в местном ресторане. После этого мужчины пошли искать такси.

Неподалеку от заведения силовики заметили водителя, который отказался подвести их. В итоге правоохранители стали оскорблять и кричать на мужчину. Когда он ответил, завязалась потасовка.

В итоге Стерлягов вместе с другом, вооружившись ножом, напал на водителя — один из ударов пришелся в сердце. Злоумышленники скрылись с места преступления. Случайные прохожие вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медики констатировали смерть таксиста.

Расправа была зафиксирована камерами видеонаблюдения. В итоге Стерлягову предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство». В суде экс-майор ФСБ расплакался и признался, что произошедшее — несчастный случай. Он заявил, что хотел лишь ранить водителя.