Ошибки УПК: Генпрокуратура не утвердила дело сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по обвинению сестер Хачатурян в убийстве их отца, поскольку в деле имеются «технические» нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов, передает «Коммерсант».

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Следственный комитет, естественно, придерживается противоположной точки зрения – они уже обжаловали решение о возврате уголовного дела в заявлении на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, но глава надзорного ведомства пока не дал свое заключение.

СК считает, что к уголовной ответственности надо привлечь 20-летнюю Кристину и 19-летнюю Ангелину. По обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 20 лет заключения (санкция по данной статье предусматривает и пожизненное лишение свободы, но данное наказание не применяется к осужденным женского пола). Марии в момент совершения преступления не было 18 лет, ее максимум могут направить на принудительное лечение.

По версии следствия, причиной преступления стали физические и психические страдания, которые сестрам в течение длительного времени причинял 57-летний Михаил Хачатурян. Это учтено как смягчающее обстоятельство.

При этом следствие оставило без внимания тот факт, что Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, к которым он обращался при решении личных вопросов.

«Так, было, например, когда Хачатуряну грозила комиссия по делам несовершеннолетних и административное наказание за то, что он не допускал дочерей до получения среднего образования. Это было незадолго до трагедии. Тогда Хачатурян смог решить этот вопрос через личные знакомства», – сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

К материалу приобщена видеозапись, которая зафиксировала жестокое отношение Михаила к дочерям. На видео, которое снял сам Хачатурян, он ругает дочерей за то, что они съели слишком много конфет и не выкинули фантики.

Ангелина, Крестина и их младшая сестра с испуганными лицами стоят у стены, отвернувшись от отца, который называет их тварями и уродками. В какой-то момент Михаил пинает младшую дочь, требуя, чтобы она смотрела на него.

В мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления в ГСУ СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по ст. 117 («Истязание»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Несмотря на то, что проверка подтвердила многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства со стороны мужчины, уголовное дело в его отношении возбуждено не было.

Адвокаты сестер подчеркнули, что решение СК не реабилитирует Хачатуряна, поскольку преступления, которые он совершал в отношении дочерей, уже перечислены в материалах уголовного дела об убийстве.

Вечером 27 июля 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы, было обнаружено тело 57-летнего Михаила со множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

«В ходе допроса девушки пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», — говорится в сообщении столичного Следственного управления СК России.

На представленных в суде фотографиях с места преступления видно, что лестничная площадка и лифтовой пол залиты кровью, след тянется из квартиры убитого. Также в крови кнопка вызова лифта, а рядом с телом мужчины валяется большой кухонный нож.

Девушки на допросах признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье сестры называли адом.

Вскоре СМИ опубликовали стенограмму первых показаний сестер Хачатурян. В ходе допросов девушки подробно рассказали о жизни с родственником, домогательствах и издевательствах с его стороны, а также о дне, когда они совершили убийство. Хотя показания не датированы, известно, что девушки дали их во время одной из первых очных ставок.

Средняя сестра Ангелина в ходе первого допроса рассказала, что отец домогался ее еще в 15-летнем возрасте — в 2014 году, когда они вдвоем летали в Израиль.

«Через несколько дней, находясь в отеле, отец приказал мне раздеться и лечь на кровать, я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь и когда мне будет 18 лет я должна стать его женой.

На следующий день он заставил меня поцеловать его половой орган, после чего накричал на меня, сказав, зачем я это делаю. Мне было очень страшно, но ничего другого как подчиниться мне не оставалось», — говорится в стенограмме допроса, опубликованной телеграм-каналом Mash (орфография исходного текста сохранена — «Газета.Ru»).

Ангелина также сообщила, что домогательства продолжались в течение четырех лет. По ее словам, отец принуждал ее к оральному и анальному сексу, а также трогал ее в интимных местах.

«Он всегда говорил, что прелюбодействовать это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться», — рассказала девушка в ходе первых допросов.

За месяц до убийства Хачатурян начал испытывать головные боли и обратился в больницу, где врачи диагностировали ему проблемы с психикой. Как сообщили СМИ, мужчина действительно проходил лечение в Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьева.

«После прохождения каких-то сеансов ему якобы становилось лучше, но все равно примерно 21 июля 2018 года он потребовал у Ангелины ему мастурбировать», — заявила младшая сестра.

По ее словам, говорить о проблемах с отцом кому-то из родственников они тоже боялись, поскольку были уверены, что им никто не поверит. В итоге девочки решили сами заступиться за себя и убили отца.

В поддержку девушек выступили многие общественные и культурные деятели: лидер калифорнийской звездной рок-группы System of a Down Серж Танкян, писательница Наринэ Абгарян, журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, рэп-исполнитель Баста, певица Анна Седокова, актриса Юлия Франц, а также некоммерческие организации «Кризисный центр для женщин» и «Насилию.нет» и другие.