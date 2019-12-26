Тихая война: что стало с новой украинской церковью

Год назад, 6 января 2019 года, представители Православной церкви Украины получили томос об автокефалии из рук Архиепископа Константинополя Варфоломея. Так была официально провозглашена независимая Православная церковь Украины, которая подчиняется напрямую Константинополю. На следующий день, 7 января, в православный праздник Рождества Христова, глава новой религиозной структуры митрополит Епифаний отслужил в киевском соборе Святой Софии торжественную литургию.

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Создание новой независимой церкви на Украине стало важным проектом в предвыборной кампании тогда еще президента страны Петра Порошенко. Сразу после получения томоса он заявил, что провозглашение ПЦУ – это еще один шаг на пути к независимости республики от России.

«Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью», – заявлял политик.

После создания новой религиозной структуры на Украине Синод Русской православной церкви решил полностью разорвать отношения с Вселенским патриархатом Константинополя.

По словам представителей РПЦ, Константинополь, проигнорировав «призывы братских поместных православных церквей», поддержал раскольников.

Запад страны пришел в движение

Пока высокопоставленные православные служители и политики обменивались заявлениями, украинское общество волновал вопрос о том, под чьей юрисдикцией останутся православные приходы. В конце 2018 – начале 2019 годов российские СМИ регулярно сообщали о нападениях радикальных националистов на православные церкви Московского патриархата.

Петр Порошенко пообещал, что власти будут уважать религиозный выбор каждой общины — захочет ли она оставаться в составе Московского патриархата или перейдет в новую церковь. Тем не менее политологи, религиоведы, священники и простые прихожане опасались, что приходы будут отбирать силой.

В декабре этого года управляющий делами УПЦ митрополит Антоний сообщил, что за год существования в стране новой церкви Московский патриархат увеличил, а не уменьшил количество приходов.

По его словам, к церкви присоединились 246 новых приходов и их число выросло на 2,03% – с 12 092 до 12 338.

Это при том, что не обошлось и без переходов общин из Московского патриархата под юрисдикцию новой церкви. Как сообщил митрополит Антоний, около 78 приходов перешли в состав новой ПЦУ добровольно, около 100 храмов УПЦ были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы.

Руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков пояснил, что «переходы и захваты» общин чаще всего происходят на западе страны — в Волынской, Винницкой Хмельницкой, Ровенской, а также Тернопольской, Ивано-Франковской и частично Львовской областях.

Представители новой церкви приводят другую статистику. В декабре этого года глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что в состав новой объединенной церкви за 12 месяцев перешли 600 приходов УПЦ МП. В декабре прошлого года он указал, что в составе ПЦУ находились семь тыс. приходов. Таким образом, по его данным, количество общин выросло на 8,57%.

При этом представители обеих церквей признают, что больше всего приходов перешли из одной структуры в другую сразу после получения автокефалии ПЦУ.

«В начале после признания, после получения томоса, произошла такая волна переходов. Это примерно 400-500 приходов, которые присоединились сразу. Сейчас в связи с определенными политическими моментами, со сменой власти этот процесс приостановился. Но временно приостановился. Со временем будет и вторая волна переходов со стороны МП к ПЦУ», – сказал митрополит Епифаний в интервью украинскому изданию ТСН.

На Украине ни власти, ни церковные организации не ведут официального перечня приходов, изменивших юрисдикцию. Один из наиболее авторитетных в стране порталов о религии — Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ) — создал интерактивную карту переходов. На ней сотрудники портала фиксируют все приходы, которые перешли из УПЦ Московского патриархата в новую ПЦУ. Согласно карте, на январь 2020 года 520 храмов и два собора Московского патриархата поменяли юрисдикцию — то есть УПЦ МП потеряла около 4,35% от 12 092 приходов.

Карта заполняется на основе мониторинга местных СМИ и страниц в соцсетях местных епископов ПЦУ, которые сообщают о том, какой церкви подчиняется тот или иной приход. Представители РИСУ отмечают, что перепроверяют информацию по несколько раз и знают, какие местные издания заслуживают уважения.

Раскол пришел, откуда не ждали

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин отмечает, что религиозной войны на Украине не случилось. Экс-президент Петр Порошенко оказывал прямую и очень мощную поддержку новой церкви Украины, однако Владимир Зеленский занял нейтральную позицию по отношению ко всем православным структурам в стране.

«После церковно-политической вакханалии, устроенной Порошенко, религиозные конфликты на Украине остались в основном на уровне отдельных районов и приходов. Широкой религиозной войны не получилось, поскольку центральные власти Украины с момента инаугурации Зеленского перестали провоцировать такие конфликты», — поясняет эксперт «Газете.Ru».

По мнению Лункина, еще одним испытанием для новой церкви Украины стало противостояние со стороны самого известного и в некоторых кругах авторитетного руководителя — патриарха Филарета. В ходе объединительного собора по требованию Вселенского Патриархата было принято решение о расформировании управляющих органов двух неканонических церковных структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Именно из них и сложилась Православная церковь Украины.

В мае патриарх Филарет, который более 20 лет был предстоятелем УПЦ КП, заявил, что томос ставит новую украинскую церковную структуру в зависимое от Константинополя положение. Если бы он знал о содержании документа заранее, то не поддержал бы его получение.

Тогда же Филарет сообщил, что вновь возглавляет УПЦ КП, которая на самом деле не признает себя упраздненной. В начале декабря патриарх обвинил Православную церковь Украины в рейдерских захватах имущества и провоцировании религиозного конфликта в стране.

«Все эти распри и потеря административной поддержки в лице главы государства создали сложности для ПЦУ и укрепили позиции УПЦ Московского патриархата», – считает Роман Лункин.

Эксперт также подчеркивает, что на сегодняшний день Московский патриархат объединяет в себе людей с разными политическими взглядами, а не только приверженцев тесного сотрудничества Украины с Россией. Причем в большой степени этому способствует «нейтральная и сбалансированная политическая позиция» главы церкви митрополита Онуфрия. Например, по вопросу передачи приходов и дискриминации прихожан УПЦ МП обращается не в Москву, а в европейские институты — ЕСПЧ, ОБСЕ и Совет Европы. Это показывает украинским гражданам определенную независимость церкви от РПЦ.

Что касается признания новой церкви Украины, то, как и год спустя, это сделали лишь две из 14 поместных православных церквей — Элладская (действует на территории Греции) и Александрийская (действует на территории всей Африки) православные церкви.

«Надо понимать, что церкви, не признающие ПЦУ, на самом деле не вступают в конфликт с Константинополем. Церкви, которые хотят политически обострить ситуацию или подчеркнуть свою связь с Константинополем, начинают поминать в службах ПЦУ и ее руководителей. Можно сказать, что митрополит Епифаний стал политическим инструментом во внетриправославных играх», — резюмирует Роман Лункин.

Сам Епифаний, подводя итоги 12 месяцев, сказал, что в 2020-м году ПЦУ ожидает признания со стороны нескольких других поместных православных церквей. При этом он отказался называть эти церкви, чтобы «не облегчить работу нашим противникам со стороны РПЦ, которые весьма настойчиво пытаются помешать этому».