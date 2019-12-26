«Русский газ»: новая версия гибели в Венгрии пианистки из Уфы

Ангелина Васенина, сестра погибшей в Венгрии 27-летней пианистки Элины Валиевой, считает, что на самом деле девушка скончалась не из-за утечки газа в отеле. По версии, распространившейся в СМИ, россиянка поехала со своим молодым человеком в отпуск в Будапешт, а 22 декабря отравилась газом, когда принимала душ в снятом номере.

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Однако, как сообщила «Газете.Ru» родственница скончавшейся, в отеле стояли безопасные газовые бойлеры. При этом она отметила, что, когда пианистка потеряла сознание, парень, находившийся в том же номере, не смог помочь возлюбленной.

«Он говорит, что пытался ее откачивать, но, мне кажется, это не так, потому что его показания постоянно разнятся. Он не смог ей помочь, так как испугался – ну мальчику 26 лет, маменькин сынок. Однако мы его ни в чем не виним, потому что мы не знаем, как поведет себя любой другой человек в стрессовой ситуации», — сообщила сестра погибшей.

Сам парень, по ее словам, получил несерьезное отравление – в больнице Будапешта его положили на ночь под кислородную маску, а также взяли анализы. Со слова девушки, они зафиксировали в крови россиянина угарный газ.

«Я считаю, что этот газ был не в отеле, он пришел снаружи. Как сказали полиция и хозяйка отеля, этот газ надуло ветром, но, по-моему, это полный бред.

Возможно, это настроено против русских туристов — я смотрю на это с политической стороны. Знаете, очень символично, смешно и весело, когда русский газ убивает русских людей, как по мне. С мальчика сняли маску через ночь, и он сразу уехал в Москву. То есть венгерская полиция сказала, что нам не надо вас допрашивать, ничего не надо, просто уезжайте», — рассказала Васенина.

По ее словам, активную работу по этому делу правоохранительные органы Будапешта начали только 25 декабря — через три дня после трагедии. «Полиция Венгрии не дает никаких результатов. Завтра пойдем писать заявление в нашу прокуратуру и оформлять визу, потому что Венгрия нам так и не выслала тело — мол, у них католические праздники», — сообщила девушка «Газете.Ru».

Она отметила, что семья даже не может организовать вскрытие Валиевой на территории РФ, потому что тело необходимо бальзамировать, чтобы перевезти его на родину. «Так что мы по рукам и ногам связаны. Мы будем хоронить Элину в Уфе, уже заказали место, но сроков никаких нету. Мама очень хочет с ней попрощаться, потому что она не верит до конца – естественно, это шок, это большой шок», — подчеркнула девушка.

По ее словам, Валиева была очень приятным человеком, «у которого не было ни одного отрицательного качества». «Она настолько была великолепна, настолько была ангелом, что ее все любили. Она многократный лауреат абсолютно всех музыкальных конкурсов. У нее скоро должен был быть концерт в Японии, где она солистка оркестра.

Ее игру можно сравнивать только с игрой Мацуева (Денис Мацуев, российский пианист — «Газета.Ru»). Сам Мацуев очень положительно к Элине относился – весь мир искусства знал о ней»,

— пояснила Васенина.

О таланте пианистки говорят и многие знакомые девушки – так, жительница Санкт-Петербурга и подруга Валиевой Валентина Гилярова заявила, что ее «обожали все».

«Мы вместе жили в Италии, в городе Ловере, где проходили мастер-классы и концерты. Также встречались в Москве во время концертов Элины и моей дочери, и на концертах профессора Юрия Богданова, любимой ученицей которого была Элина. У нее училась моя родственница с шести лет, вся семья обожала Элину. Светлая память, она и ее музыка в наших сердцах всегда», — рассказала приятельница девушки «Газете.Ru».

Певец из Москвы Марк Кондратьев рассказал «Газете.Ru», что исполнял несколько арий под аккомпанемент Валиевой. «Она была очень талантливым концертмейстером на занятиях и концертах моего педагога. С ней было очень приятно работать, потому что помогала каждому артисту или ученику найти собственное звучание произведения, это было совместное творчество. По моим ощущениям, ключевыми чертами ее характера были скромность и открытость», — поделился молодой человек.