Эхо стрельбы на «Рязанке»: Путин уволил главу УВД метрополитена

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении пяти генералов МВД, МЧС и Следственного комитета. Так, должностей лишились начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов.

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Также, согласно указа главы государства, с постов ушли замруководителя Главного управления криминалистики СК Сергей Рябов и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков, передает РИА «Новости».

Тем же указом Путин назначил Владимира Денежкина начальником Специального управления МЧС, а Леонида Коломийца — начальником Управления МВД по Тюменской области, Александр Прядко возглавил Управление МВД по Архангельской области.

Месяцем ранее сообщалось, что Николай Савченко подал рапорт об отставке по выслуге лет, а не из-за инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект». До этого в СМИ появилась информация, что Савченко уволили из-за стрельбы в московском метро, которую открыл по полицейскому его коллега.

«Генерал Савченко подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственной инициативе по выслуге лет. Ему в этом году исполнилось 58 лет», — рассказали в правоохранительных органах.

Сотруднику безопасности метрополитена Алексею Смирнову, который расстрелял своих коллег в среду, 18 сентября, было предъявлено обвинение. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Кроме того, в сеть попало видео того, как старший прапорщик открыл огонь по своим невооруженным коллегам, в результате чего одного убил, второго ранил.

На одной из записей видно, как пассажиры метрополитена на станции «Рязанский проспект» перед тем, как пройти через турникет, подходили к сотруднику службы безопасности метрополитена и отдавали ему свертки. Это были упаковки от бумажных платочков, в которых лежали взятки.

Еще одно видео было сделано в помещении, куда обычно приводят задержанных. На кадрах можно заметить, что сначала Смирнов спокойно общается с двумя сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ), которые прибыли к нему, чтобы задержать по подозрению в получении взяток.

В помещении прапорщика попросили вывернуть карманы и, пока сотрудник УСБ показывал понятым упаковку с деньгами, Смирнов достал из кармана оружие, взвел его и начал стрелять.

Свой поступок Алексей Смирнов объяснил тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят.

Также в среду, 25 декабря, прокурор Красноярского края уволил и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте региона. Как отмечается, с согласия прокуратуры были проведены следственные мероприятия, которые помогли возбудить уголовное дело в отношении Гутаева.

Прокуратура Красноярского края намерена «бескомпромиссно преследовать» факты коррупции и злоупотребления должностным положением в органах ведомства, говорится в сообщении.

В начале нынешнего месяца премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную. Она была отправлена в отставку по собственной просьбе.

Голосная в ноябре 2019 года была задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в составе группы лиц. Однако позже столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, объяснив это нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса со стороны следствия, в результате чего Голосная была освобождена из-под стражи.

В начале ноября президент России произвел кадровые перестановки в силовых структурах, уволив 11 высокопоставленных сотрудников, в том числе шесть генералов МЧС, четыре МВД и одного СК.

Согласно указу президента, своего поста лишился первый замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Александр Мельников, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет колонии.

Правоохранитель был задержан в Москве в конце сентября. Как установило следствие, в начале января этого года подозреваемый вместе с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми решили заработать на предпринимателе, которого в 2015 году проверяли на причастность к мошенничеству.

Правоохранители заявили коммерсанту, что того могут вновь привлечь к уголовной ответственности по приостановленному делу, и предложили ему обезопасить себя за 100 млн руб.

Бизнесмен не спешил принять дорогостоящее предложение, поэтому его решили поторопить: при помощи знакомого, занимающего руководящую должность в МВД, Мельников обманным путем добился возобновления расследования уголовного дела, считает следствие.

После этого гражданский посредник — соучастник полицейских — назначил предпринимателю встречу в гостинице и пообещал помочь ему за вознаграждение.

Чтобы окончательно убедить коммерсанта, ему заранее прислали фотокопии материалов его уголовного дела и информацию о ходе расследования.

После этого потерпевший согласился на взятку. Он договорился, что выплатит необходимую сумму в два этапа: сначала аванс в 30 млн руб., а оставшуюся сумму — после прекращения уголовного дела.

Однако вскоре коммерсант почувствовал неладное и решил обратиться в Главное управление собственной безопасности МВД России. Там ему предложили поучаствовать в следственном эксперименте, на который он согласился.

Проработав сценарий с ведомством, 22 августа мужчина приехал в гостиницу «Золотое кольцо» на Садовом кольце и передал оговоренную сумму, часть денег были настоящими, остальные — муляжом. Как только соучастники полицейских взяли в руки чемодан, их задержали правоохранители.

Кроме Мельникова 4 ноября этого года должностей лишились глава полиции Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов, начальник МВД по Карачаево-Черкесской республике Игорь Трифонов.

В отставку также был отправлен руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев. Он вел такие громкие расследования, как «Дело ЮКОСа», а также дело о трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».