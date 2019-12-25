Резали поочередно: юноши из Забайкалья убили подростка

В Забайкальском крае двоих молодых людей в возрасте 18 лет арестовали по обвинению в жестоком убийстве 17-летнего подростка. Как сообщает региональный Следственный комитет, 11 декабря 2019 года в поселке Агинское между молодыми людьми вспыхнул конфликт — в итоге парни избили своего приятеля, после чего вывезли на автомобиле в лес.

Там они поочередно наносили подростку удары ножом, а когда он скончался, бросили труп и уехали.

На следующий день обвиняемые вернулись на место преступления, чтобы скрыть улики: они расчленили тело топором и развезли части по нескольким местам.

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Об исчезновении юноши его родственники сообщили в правоохранительные органы 16 декабря. Через несколько дней следователи задержали предполагаемых злоумышленников. На допросе они полностью признались в убийстве и показали, где спрятали части тела подростка.

Против парней возбудили дело по статье п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». По местам их жительства провели обыски, в ходе которых были изъяты предметы и образцы веществ, которые отправили на судебные генотипоскопические экспертизы.

Другой жертвой конфликта между подростками стала 15-летняя школьница из Екатеринбурга. По версии регионального СК, трагедия произошла 5 ноября в микрорайоне Уралмаш. В тот день между двумя компаниями несовершеннолетних, в которых было по три человека, вспыхнул конфликт. Выяснение отношений переросло в драку, в ходе которой ученица одной из местных школ получила удар ножом в грудь, сообщили в Следкоме.

«Я видела, как мальчики пытались поднять ее, чтобы унести с проезжей части на парковку», — рассказала одна из очевидиц трагедии местному порталу E1.ru. Горожанка призналась, что не помогла школьнице, поскольку думала, что она пьяна.

В итоге девушка смогла дойти до дома, где ей вызвали скорую помощь родители, однако врачам не удалось ее спасти. «Есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы», — сообщили в региональном МВД порталу Ura.ru.

8 ноября силовики задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 18-летний студент местного колледжа. В доме, где проживал парень, обнаружили нож, которым он смертельно ранил девушку. На данный момент предполагаемый злоумышленник находится в СИЗО.

Позже выяснилось, что погибшая девушка и еще один молодой человек из компании, участвовавшей в драке, состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, однако незадолго до трагедии были сняты с учета в связи с исправлением, сообщили в региональном МВД. Другой участник драки на момент конфликта все еще числился под наблюдением инспекции ПДН Верхней Пышмы по административной статье.

Знакомые погибшей отзывались о ней исключительно положительно — по их словам, школьница ни с кем не конфликтовала и очень любила свою семью.

«Хорошая девочка была, общительная, добрая. Если что, горой встанет за кого-нибудь. Вроде ни с кем не конфликтовала», — рассказала соседка девушки порталу E1.ru.

Еще один подросток погиб в подмосковной Балашихе 2 октября. Тогда, по версии регионального СК, 15-летний школьник зарезал свою ровесницу, которая училась с ним в параллельных классах.

Родственники девушки обратились в полицию по факту исчезновения — уже 2 октября ее тело обнаружили внутри заброшенного здания. Через день был задержан подросток — на допросе он признался, что убил приятельницу из-за вспыхнувшей ссоры.

В итоге парню было предъявлено обвинение в убийстве — 4 октября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Знакомые обвиняемого рассказали, что последние годы молодой человек рос без отца. «Семья неблагополучная, воспитывала парня в основном бабушка», — рассказал сосед предполагаемого злоумышленника РИА «Новости».

При этом другие его знакомые уверяют, что семья обвиняемого не была асоциальной. «Отец умер, пацан жил с мамой. Он обычный парень. Мама и бабушка по линии папы у него очень хорошие. Ребенок не шатался без присмотра. Да, отец употреблял наркотики, но они матерью давно не жили вместе», — рассказал местный житель.