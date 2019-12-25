«Скромный, тихий»: подросток напал с молотком на учительницу

Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

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Ранее стало известно, что 15-летний школьник утром 25 декабря подкараулил учительницу школы №24 у подъезда дома, где она живет. По предварительной информации, подросток накинулся на женщину и ударил ее молотком по голове. Как рассказала мама одной из учениц, пострадавшая женщина живет недалеко от школы и является классным руководителем. Подросток якобы после нападения сам пришел в школу, оставив женщину на улице, передает ее слова местное издание e1.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на помощь пострадавшей пришел учитель физкультуры, который стал очевидцем нападения.

Однако мужчина рассказал, что пострадавшая «сама смогла оказать сопротивление и разоружила юношу».

Учительницу доставили в больницу №36, где провели обследование, в частности сделали компьютерную томографию. Женщина отказалась от дальнейшего наблюдения в больнице, ее отпустили домой, сообщили в горздраве.

Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Сама учитель отказалась комментировать произошедшее, но подтвердила, что «чувствует себя нормально».

Проект Baza передает, что подростка уже задержали правоохранители. Сейчас он находится в полиции вместе с бабушкой и дает показания.

В ГУМВД по региону также добавили, что полиция передаст все собранные материалы в региональный Следственный комитет.

«С учетом того, что нападавший является несовершеннолетним, и в целях наиболее полного установления причин, которые способствовали инциденту, следователи инициировали вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшей проверки в СКР», – подтвердили эту информацию в СК.

Кроме того, обстоятельства произошедшего проверит и департамент образования Екатеринбурга.

Пока точно неизвестно, что именно побудило мальчика совершить преступление, однако его знакомые и преподаватели из школы рассказали, что тот имел плохую успеваемость. Возможно, подросток хотел отомстить педагогу за плохие оценки по русскому языку и литературе в четверти. Учитель якобы грозилась не допустить мальчика к ОГЭ в конце 9-го класса.

«Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ», – рассказал одноклассник подростка.

Ранее издание Life со ссылкой на одноклассников подозреваемого сообщила, что последнюю двойку подросток получил за невыученный отрывок из пьесы «Горя от ума» Грибоедова. По словам знакомой мальчика, которая учится с ним в одной школе, учитель дала детям две недели для того, чтобы выучить отрывок из комедии.

При этом раньше мальчик никогда не проявлял агрессию. Все в школе подумали, что произошедшее – это шутка, сказала собеседница.

«Он скромный парень, тихий, на него никто не думал, с Мариной Николаевной (пострадавшей учительницей) были мелкие внутри класса конфликты, не более... Классный руководитель напомнил о том, что оценки не положительные и опять нужно родителей звать», – пояснила девушка, добавив, что когда в школе узнали о ЧП, уроки были сорваны.

Еще один знакомый девятиклассника рассказал изданию «Подъем», что тот рос в полной семье, но в основном им занималась бабушка: «Мама беременная вроде бы. Все время бабушка ему помогает».

Собеседник подтвердил, что подросток не выучил «сложный монолог Чацкого из «Горе от ума», потому что практически никогда не выполнял домашние задания. Классный руководитель сказала учащемуся, что он не сдаст экзамены и у него выходит двойка.

«Но он вообще очень много домашних заданий не делает, так что это для него норма. По всем предметам он очень плохо учится из-за того, что он молчун. Так тройки ставят ему просто, – сказал он.

– Даниил спокойный, очень тихий. Никогда не разговаривает или очень тихо. Друзей у него почти нет. Он вообще не проблемный, просто тихий и все».

И. о. директора школы №24 Наталья Порубенко прокомментировала нападение. Она также подтвердила, что мальчик не успевал по многим предметам в школе.

«Про ученика, с которым случилось это происшествие, скажу следующее: это ученик по характеру неконфликтный, спокойный. Воспитывается в порядочной, благополучной семье. На различных видах учета он никогда не состоял», – сказала она порталу e1.ru.

Педагог, на которую набросился подросток, проработала в школе около 30 лет и имеет первую квалификационную категорию. По словам Порубенко, учителя любят и уважают сами ученики и их родители.

«Для нас всех это, несомненно, чрезвычайная ситуация. Мы все очень переживаем. Конечно же, мы будем разбираться в причинах произошедшего», – заключила представитель школы.