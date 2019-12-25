«Вымогали деньги и избивали»: за что травили уфимскую школьницу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о травле ученицы четвертого класса школы №45 города Уфы, сообщается на сайте ведомства.

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Об инциденте стало известно, когда член совета по правам человека Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал историю матери 10-летней девочки на своей странице в Facebook.

Так, женщина рассказала, что ряд учеников старших классов, предположительно из седьмого и восьмого класса, избивали и запугивали ее дочь, а также вымогали у нее деньги. Кроме того, уфимка обвинила школьников в том, что они склоняли ребенка к самоубийству. «Из-за этого мой ребенок долгое время боялся рассказывать о данном происшествии.

Все это происходило в октябре 2019 года. Данные действия повлекли за собой серьезные последствия для здоровья моего ребенка»,

— сообщила мать пострадавшей.

Как только дочь решилась рассказать ей о травле, женщина обратилась к социальному педагогу в школе, в правоохранительные органы и к члену Совета по правам человека республики.

Личности некоторых старшеклассников, избивающих ребенка, уже установлены, сообщила уфимка. На данный момент следователи опрашивают родителей учеников и очевидцев происшествия. Свою проверку также запустила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Похожая история произошла в школе деревни Гауф Омской области. Там первоклассники избили семилетнюю девочку, страдающую эпилепсией, сообщает портал Ngs55.ru со ссылкой на мать школьницы.

Конфликт между учениками произошел 16 декабря на перемене. По словам женщины, в какой-то момент одна из одноклассниц ее дочери сбросила портфель девочки на пол, чтобы занять ее место. После этого несколько школьников начали прыгать на рюкзаке.

Вернувшись в кабинет, владелица увидела искореженный портфель — она полезла в него, чтобы проверить, в каком состоянии находятся ее очки, которые она складывала в рюкзак на время перемены.

«Оказалось, что поцарапалась правая линза, которую теперь нужно будет заменить. Затем она решила подойти к девочке-зачинщице. И тогда ее начали бить», — рассказала мать ученицы.

По ее словам, одна из школьниц держала руки семилетней девочки, а другая несколько раз ударила ее по лицу и в пах. Учитель вошла в класс, когда драка уже закончилась.

Школьница рассказала о случившемся только родителям, когда вечером ее начало тошнить. В связи с недомоганием мать отвела ребенка к травматологу. В итоге женщина рассказала о случившемся директору — та 18 декабря вызвала к себе всех участников конфликта и классного руководителя.

«С первых же минут разговор повернулся в защиту тех детей, кто причинил вред моему ребенку. Разговор был о том, что они боялись идти в школу, испытывали стресс. А мне в грубой форме ответили, что я на несчастье своего ребенка просто хочу заработать денег», — сообщила сельчанка.

В итоге из-за того, что подтвердить факт конфликта никто не мог, а версии школьников разнились, женщине никто не поверил. «Классный руководитель орала: «Забирайте документы и уходите отсюда!», — рассказала мать 7-летней девочки.

По ее словам, после инцидента одноклассницы перестали общаться с девочкой, та стала писать матери: «Мама, я скоро сдохну. Я там скоро сдохну».

Родственница просила помощи у сотрудников учебного учреждения — в том числе у психолога. Они же не поверили в информацию об истязании девочки. «У меня есть желание пойти в полицию. Мне сказали в травмпункте, ненаказанные родители — это ненаказанные дети, нельзя так оставлять. Я планирую это в ближайшее время сделать», — сообщила женщина изданию «Подъем».

В свою очередь в школе сообщили СМИ, что девочка, страдающая эпилепсией, «тоже далеко не ангел».

«Она принимала участие в конфликте и тоже поцарапала девочку. Родители предложили ей оплатить лечение, если потребуется. Оплатить очки. Потому что сейчас она придумывает, что у нее якобы линза поцарапана. А что, очки девочка сама не могла поцарапать за столько времени, пока она их носила? <...> Маме должно быть очень стыдно», — заявили в учреждении порталу Ngs55.ru.