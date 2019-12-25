Смерть в венгерском отеле: что погубило пианистку из Уфы

В Венгрии трагически погибла 27-летняя пианистка Элина Валиева. Об этом в своем посте на Facebook сообщил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Богданов.

Реклама

«В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.

По его словам, 22 декабря пианистка и ее возлюбленный полетели в отпуск в Будапешт — там они сняли номер в отеле.

Вечером Валиева пошла принимать душ — в это время произошла утечка газа. От отравления девушка скончалась на месте — на данный момент ее семья решает вопрос о транспортировке тела в Россию.

Отмечается, что Валиева родилась в Уфе. Там она получила музыкальное среднее специальное образование в местном колледже, пишет агентство «башинформ.рф». На родине девушка числится среди лауреатов различных конкурсов, а также имеет статус стипендиата Минкультуры РФ, президента Республики Башкортостан и других организаций, поддерживающих жителей Башкирии, внесших вклад в культуру региона.

«Талантливый музыкант <...> Была хорошо известна в музыкальных кругах», — пишут местные СМИ.

В Москву девушка переехала, чтобы поступить в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского — также она училась и работала на ассистентуре-стажировке Российской академии музыки им. Гнесиных.

Смерть другого музыканта произошла ранее, 16 августа. Тогда по подозрению в расправе над 46-летней жительницей Сочи — учителя музыки в детском саду и певицы — задержали ее 46-летнего супруга, сообщал телеканал РЕН ТВ.

По версии регионального Следственного комитета, в день трагедии пара находилась на пляже в Хостинском районе — в ходе отдыха между супругами вспыхнул конфликт. По словам мужчины, жена стала оскорблять его родственников и заявила о своем переезде в другой город, передавал портал «Кубанские новости». В гневе сочинец задушил жену, после чего положил тело на заднее сиденье машины и перевез в лесополосу, где оставил на склоне горы, уточнили в краевом СК.

После этого мужчина делал вид, что разыскивает супругу — в частности в соцсетях он распространил сообщение, будто она пропала без вести. «Внимание, пропал человек, прошу, помогите найти. Пропала с четверга, последний раз ее видели рядом с магазином «Мастерок», после этого телефон выключается, и никакой связи с ней нету», — написал местный житель.

Уже в ночь на 1 сентября следователи обнаружили труп — по предварительным данным, тело было также обезглавлено, сообщал РЕН ТВ.

Как писали СМИ, супруги владели совместным бизнесом — около 20 лет они вели в регионе праздники. Мужчина был тамадой, а учительница музыки пела во время застолий. На данный момент злоумышленник находится под арестом.

Весной трагически погиб 32-летний руководитель военного оркестра одной из военных частей в Амурской области. Его тело обнаружили 22 апреля в гаражном массиве на Никольском шоссе в городе Белогорске.

По данным регионального СК, за день до этого музыкант распивал спиртные напитки со своим 28-летним знакомым — в ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт.

В итоге приятель военнослужащего нанес ему ножевые ранения, несовместимые с жизнью. После этого мужчина завернул погибшего в ковер, писало местное агентство Amur28.info.

Скрыв улики, предполагаемый злоумышленник сбежал с места преступления — следователям удалось выйти на его след только через несколько дней. Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили предметы, которые подтверждали причастность к убийству. На допросе предполагаемый злоумышленник признался в содеянном — вскоре ему предъявили обвинение.

Позже выяснилось, что ранее он уже отбывал срок за грабеж, разбой и причинение тяжких телесных повреждений.