Угодил в снежный вихрь: последствия жесткой посадки Ми-8

В Красноярском крае вертолет Ми-8 с 24 людьми на борту совершил жесткую посадку и опрокинулся набок. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, во время взлета воздушное судно попало в снежный вихрь и совершило жесткую посадку на территории аэропорта поселка Байкит (Эвенкийский район). В результате были серьезно повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. По данным авиакомпании «Красавиа», которой принадлежит вертолет, судно перевозило вахтовиков компании «Славнефть».

Вначале сообщалось о трех пострадавших, однако позднее их количество увеличилось до шести человек. Как рассказали в краевом минздраве, все они в состоянии средней тяжести госпитализированы в районную больницу Байкита. Во время ЧП они получили переломы и ушибы, их жизни больше ничего не угрожает.

«Пострадавших шестеро. Двое находятся на операции, четверо на обследовании», – добавили в ведомстве.

Источник ТАСС, близкий к региональному МТУ Росавиации, уточнил, что одним из пострадавших является командир воздушного судна.

В ликвидации последствий на земле работают 15 человек и пять единиц техники. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Авиакомпания «Красавиа», которая занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, была создана в 2007 году на базе государственного предприятия «Эвенкия-авиа». Ее авиапарк насчитывает более 50 воздушных судов, которые совершают полеты по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.

В декабре этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Расследование ведут военные следователи, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

11 декабря около 23:00 мск вертолет Ми-28 «Ночной охотник» разбился, при этом погибли оба пилота – замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке Руслан Кушнаренко. Тело одного мужчины обнаружили в кабине, другого при крушении выбросило на землю.

Судно было приписано к 55-му отдельному Кореновскому полку и выполняло учебно-тренировочный полет в темное время суток и в сложных метеоусловиях, без боекомплекта.

В какой-то момент вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Судно обнаружили вблизи аэродрома Кореновск.

Пр обыске на месте происшествия были обнаружены «черные ящики», повреждений при аварии они не получили. РИА «Новости» со ссылкой на источник передавало, что крушение могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

При этом источник ТАСС в экстренных службах региона рассказал, что вертолет мог зацепиться винтами о землю при выполнении разворота из-за сильного тумана. Во время полета в районе ЧП был туман, температура воздуха около +1°С. Ветер северо-восточный, около 3 м/c.

Такие предположения эксперты сделали, изучив многочисленные повреждения на вертолете, добавил собеседник агентства. Уточняется, что Ми-28 был найден на земле, лежавшим на винтах. У него повреждена носовая часть и отлетели лопасти.

Еще один вертолет на Кубани разбился 30 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Как сообщили в экстренных службах Краснодарского края, вертолет упал на склоне горы, а затем загорелся.

По некоторым данным, о падении вертолета спасателям сообщили местные жители, они же первыми и появились на месте крушения в районе Абрау-Дюрсо. В момент крушения на борту был лишь пилот – 48-летний Юрий Королев, он погиб на месте.

По данным СМИ, погибший жил в поселке Мысхако в 13 км от Абрау-Дюрсо, у него остались двое детей. Королев имел большой опыт управления вертолетами, в Центре винного туризма он работал пилотом. ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо» сообщает, что мужчина также был директором некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау».

«Он был нашим сотрудником», – сообщила представитель пресс-службы группы компаний.