Раскидал останки по городу: как нижегородец расправился с тещей

В городе Балахна Нижегородской области задержан местный житель, который подозревается в убийстве и расчленении 96-летней тещи. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным следствия, трагедия произошла в декабре 2019 года в одной из квартир дома на улице Челюскинцев. В день убийства между пенсионеркой и подозреваемым произошел конфликт — в ходе ссоры разъяренный мужчина ударил ее деревянным предметом по голове.

От полученных травм 96-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После этого предполагаемый злоумышленник расчленил тело жертвы, разложил останки по пакетам и выбросил их в разных местах города.

Уже 19 декабря 2019 года местная жительница, которая гуляла в лесополосе в районе Асфальто-Бетонного завода, обнаружила полиэтиленовые пакеты с отрезанными женскими ногами.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе допросов зять убитой сознался в содеянном. Кроме того, вскоре следователи нашли остальные части тела пенсионерки. Расследование продолжается.

Между тем 5 декабря 2019 года житель одного из хуторов Краснодарского края пришел в местный отдел полиции и заявил об убийстве жены с тещей, а также ранении малолетней дочери в результате семейной ссоры.

По его словам, пенсионерка проснулась и пыталась спастись — она выбежала на улицу, однако злоумышленник догнал ее во дворе дома и зарезал.

По данным регионального управления СК, у дочери подозреваемого диагностировали непроникающие порезы предплечья и живота. Ее семилетний брат не пострадал, отмечали в ведомстве.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Двойное убийство». С места преступления изъято орудие убийства — складной перочинный нож.

Между тем выяснилось, что подозреваемый в убийстве нигде не работает, судимостей не имеет, однако с октября 2019 года состоит на учете у психиатра с диагнозом уникальное депрессивное состояние, писал «Интерфакс».

В сентябре 2019 года за убийство дочери вынесли приговор 72-летнему жителю Уфы. По данным башкирского Следкома, в ноябре 2018 года во льду водоема рядом с микрорайоном «Дема» случайные прохожие нашли человеческую руку. Прибывшие на место правоохранители изъяли конечность — эксперты установили, что это женская рука, которая была отсечена в 2015 году. При этом среди людей, числившихся пропавших без вести, совпадений обнаружено не было.

Полицейские провели масштабный опрос местных жителей и нашли женщину, которая рассказала, что в 2015 году пропала ее соседка — она проживала с пожилым отцом. Тот заявил, что обращался в полицию по факту пропажи. Однако, проверив поступившие в тот год заявления о без вести пропавших, никаких сообщений от пенсионера следователи не нашли.

Следствие провело обыск по месту жительства отца пропавшей. Там были обнаружены следы крови, происхождение которых уфимец объяснить не смог. Спустя некоторое время под давлением доказательств он сознался в убийстве дочери.

По его словам, в 2015 году в ходе ссоры он ударил 42-летнюю женщину по голове, от чего та скончалась на месте. Затем, чтобы скрыть следы совершенного преступления, пенсионер расчленил тело дочери — часть останков он закинул в мусорные баки, а остальные утопил в пруду.

В Следственном комитете Башкирии уточнили, что ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство жены и тещи — его осудили на 15 лет. После выхода из тюрьмы — в 2005 году — он вновь оказался на скамье подсудимых: уже за покушение на убийство племянника и угрозу убийством дочери. В итоге его отправили в колонию на восемь лет. Что касается убийства дочери, то за него мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.