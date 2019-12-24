«Никто не обижает»: Шамсутдинова этапируют в центр Сербского

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова этапируют в центр им. Сербского

Срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев, этапируют в московский центр им. Сербского, сообщил «Газете.Ru» его адвокат. По словам отца солдата, автозак выедет из СИЗО Читы 26 декабря. При этом защитник Шамсутдинова не исключает, что тот может встретить Новый год в дороге. Сам же срочник отказался встречаться с отцом по прибытии в Москву, так как ему надо «сконцентрироваться» и не волноваться.

Равиль Тугушев, адвокат рядового Рамиля Шамсутдинов, обвиняемого в убийстве восьми сослуживцев, рассказал «Газете.Ru», что срочника вскоре этапируют из СИЗО Читы в центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, расположенный в Москве.

При этом он отметил, что перевозить Шамсутдинова будут не одного, а с другими заключенными. «Этап формируется УФСИН. У них есть определенная партия осужденных, подозреваемых — когда они скапливаются, их этапируют», — подчеркнул юрист.

В свою очередь, отец срочника Салим уточнил, что этапирование состоится 26 декабря, передавало издание «Подъем».

Адвокат солдата не исключает, что тому придется провести Новый год в автозаке из-за долгой перевозки заключенных в Москву.

«Не знаю, как условия у него будут в Сербского, но на данный момент он чувствует себя хорошо, никто его не обижает, с сокамерниками у него нормальные отношения», — заключил Тугушев.

Хотя отец срочника хотел навестить его в центре имени В. П. Сербского, сын ему отказал. «Он запретил ему делать это. По словам солдата, ему нужно быть сконцентрированным, а если папа, переживший инсульт, станет часто куда-то летать, он будет слишком волноваться», — пояснил адвокат обвиняемого Руслан Нагиев Telegram-каналу Mash.

Отметим, что Шамсутдинов проходит не только как обвиняемый по делу об убийстве восьми сослуживцев 25 октября, но и как потерпевший по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае, где он служил. По словам отца солдата, обвиняемые в издевательствах над его сыном уже признались в содеянном.

«Дело рассматривают в особом порядке. Это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия. То есть, фактически, подтвердили свою вину. Приговор им будут выносить без присутствия потерпевшей стороны. Помимо Рамиля, там еще трое срочников потерпевшими проходят», — сообщал мужчина порталу Ura.Ru.

При этом адвокат Тугушев пояснил «Газете.Ru», что по делу о неуставных отношениях проходят только срочники — старших по званию военнослужащих части не подозревают в дедовщине. «Однако сейчас в части проходят дополнительные проверки — не исключено, что найдут еще какие-то обстоятельства. Рамиль, естественно, хочет правосудия», — рассказал юрист.

17 декабря стали известны подробности издевательств над Шамсутдиновым.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы.

При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», – сообщал юрист «Газете.Ru».

По предварительным данным, перед тем как совершить преступление, срочник находился на боевом дежурстве — после этого он сдал караул и уснул прямо на полу, однако его разбудили, писал Telegram-канал Mash. Отмечается, что сослуживцы заставляли его отжиматься и бегать

В свою очередь отец солдата уверяет, что следователям стало известно о неуставных отношениях в части больше месяца назад. «Когда я был в Чите, следователь мне рассказал, адвокаты сейчас просто подтверждают. <...> У Рамиля сняли же побои: у него и старые были, и новые побои. А какие там фигуранты, я не знаю. Это лишний раз подтверждает, что он подвергался дедовщине, и вот это все — результат того, что произошло. Надо это дело тщательнее расследовать», — заявлял Шамсутдинов-старший изданию «Подъем».

Между тем адвокат Тугушев в беседе с «Газетой.Ru» указал, что в интересах защиты он пока не может раскрывать другие подробности дела — обо всех инцидентах пока не известно даже родственникам обвиняемого. «Расследование этого дела подходит к концу. Думаю, в декабре или в январе материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения приговора. Тогда стороны смогут ознакомиться с материалами дела», — резюмировал Тугушев.