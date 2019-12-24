«Никто не обижает»: Шамсутдинова этапируют в центр Сербского

Равиль Тугушев, адвокат рядового Рамиля Шамсутдинов, обвиняемого в убийстве восьми сослуживцев, рассказал «Газете.Ru», что срочника вскоре этапируют из СИЗО Читы в центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, расположенный в Москве.

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При этом он отметил, что перевозить Шамсутдинова будут не одного, а с другими заключенными. «Этап формируется УФСИН. У них есть определенная партия осужденных, подозреваемых — когда они скапливаются, их этапируют», — подчеркнул юрист.

В свою очередь, отец срочника Салим уточнил, что этапирование состоится 26 декабря, передавало издание «Подъем».

Адвокат солдата не исключает, что тому придется провести Новый год в автозаке из-за долгой перевозки заключенных в Москву.

«Не знаю, как условия у него будут в Сербского, но на данный момент он чувствует себя хорошо, никто его не обижает, с сокамерниками у него нормальные отношения», — заключил Тугушев.

Хотя отец срочника хотел навестить его в центре имени В. П. Сербского, сын ему отказал. «Он запретил ему делать это. По словам солдата, ему нужно быть сконцентрированным, а если папа, переживший инсульт, станет часто куда-то летать, он будет слишком волноваться», — пояснил адвокат обвиняемого Руслан Нагиев Telegram-каналу Mash.

Отметим, что Шамсутдинов проходит не только как обвиняемый по делу об убийстве восьми сослуживцев 25 октября, но и как потерпевший по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае, где он служил. По словам отца солдата, обвиняемые в издевательствах над его сыном уже признались в содеянном.

«Дело рассматривают в особом порядке. Это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия. То есть, фактически, подтвердили свою вину. Приговор им будут выносить без присутствия потерпевшей стороны. Помимо Рамиля, там еще трое срочников потерпевшими проходят», — сообщал мужчина порталу Ura.Ru.

При этом адвокат Тугушев пояснил «Газете.Ru», что по делу о неуставных отношениях проходят только срочники — старших по званию военнослужащих части не подозревают в дедовщине. «Однако сейчас в части проходят дополнительные проверки — не исключено, что найдут еще какие-то обстоятельства. Рамиль, естественно, хочет правосудия», — рассказал юрист.

17 декабря стали известны подробности издевательств над Шамсутдиновым.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы.

При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», – сообщал юрист «Газете.Ru».

По предварительным данным, перед тем как совершить преступление, срочник находился на боевом дежурстве — после этого он сдал караул и уснул прямо на полу, однако его разбудили, писал Telegram-канал Mash. Отмечается, что сослуживцы заставляли его отжиматься и бегать

В свою очередь отец солдата уверяет, что следователям стало известно о неуставных отношениях в части больше месяца назад. «Когда я был в Чите, следователь мне рассказал, адвокаты сейчас просто подтверждают. <...> У Рамиля сняли же побои: у него и старые были, и новые побои. А какие там фигуранты, я не знаю. Это лишний раз подтверждает, что он подвергался дедовщине, и вот это все — результат того, что произошло. Надо это дело тщательнее расследовать», — заявлял Шамсутдинов-старший изданию «Подъем».

Между тем адвокат Тугушев в беседе с «Газетой.Ru» указал, что в интересах защиты он пока не может раскрывать другие подробности дела — обо всех инцидентах пока не известно даже родственникам обвиняемого. «Расследование этого дела подходит к концу. Думаю, в декабре или в январе материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения приговора. Тогда стороны смогут ознакомиться с материалами дела», — резюмировал Тугушев.