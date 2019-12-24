Допился до безумия: отец забил трехлетнюю дочь в Югре

В городе Нефтюганске Хантымансийского автономного округа правоохранители арестовали 34-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла вечером 21 декабря 2019 года. Тогда пьяный отец, находясь в своей квартире, нанес множество ударов по голове и телу трехлетней дочери — девочка скончалась на следующий день.

В момент, когда сотрудники полиции прибыли на место преступления, мужчина и его супруга были очень пьяны. Вместе с ними была четырехлетняя девочка. При осмотре ребенка на ее теле были обнаружены многочисленные гематомы. Пострадавшая девочка была госпитализирована в Нефтеюганскую окружную больницу. Тело погибшего ребенка также было все в синяках и ушибах, сообщает kp.ru.

«По прибытию врачи диагностировали смерть трехлетней девочки. Предположительно, гибель наступила за 6 часов до того, как медики прибыли в квартиру. Другой ребенок с многочисленными видимыми гематомами был направлен в приемный покой», — рассказал главврач больницы, где находится пострадавшая.

В ходе допросов мужчина рассказал, что вечером 21 декабря он распивал алкоголь вместе со своей сожительницей. Дети играли возле них, однако в один момент глава семейства разозлился и избил обеих девочек. Утром протрезвевшая пара вызвала бригаду скорой для детей. Медики забрали старшую и констатировали смерть младшей.

Следственным комитетом по Югре было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание», а также по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Расследование уголовного дела продолжается, его ход взят руководством следственного управления на особый контроль. Отцу детей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, следователи организовали проведение доследственной проверки, в рамках которой будет дана оценка правомерности действий и решений должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших в ноябре 2019 года мужчине на попечительство его дочерей после смерти их матери.

По данным сайта kp.ru, семья проживала в Омской области, однако незадолго до трагедии мать девочек развелась с обвиняемым, а осенью 2019 года погибла в ДТП. В итоге органы опеки приняли решение отдать детей на попечение отцу.

Вместе с ними 34-летний мужчина переехал в Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. Там он почти сразу завел себе сожительницу. По словам соседей, пара нередко была пьяна.

Однако известно, что семья на учете как неблагополучная не состояла. Никакой отрицательной информации по поводу отца ребенка к ним не поступало.

«Дети прибыли из другого региона России в Нефтеюганск. Передачу в семью отца осуществляли органы опеки Омской области», — заявили в управлении опеки и попечительства Нефтеюганска.

20 декабря 2019 года в МВД предложило наделить полицейских правом временно изымать детей из семьи, если им грозит реальная опасность. Как рассказал представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник, согласно статье 77 Семейного кодекса «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью» изымать ребенка из семьи могут только органы опеки после того, как орган исполнительной власти в регионе или глава муниципального образования примет соответствующее решение.

При этом орган опеки должен уведомлять прокурора об изъятии, после чего в течение недели обратиться в суд с иском об ограничении или лишении родительских прав.

Также, как отметил Колесник, на данный момент органы опеки действуют только в рабочее время с 9 до 18.00, а в неурочные часы сообщения о противоправных действиях в отношении детей направляются в местные отделы правоохранительных органов.

Силовик подчеркнул, что в МВД понимают приоритет сохранения полной семьи, однако иногда ситуация складывается так, что временная изоляция ребенка от опасности внутри семьи необходима. Кроме того, в ведомстве согласны с тем, что изъятие ребенка не должно в обязательном порядке повлечь лишение родительских прав — родителям будет предоставлено время на исправление.

«Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы предложения уже готовим и направляем и по этому поводу», — уточнил Колесник на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Он добавил, что в России за четыре года на 92% выросло количество преступлений, совершенных родителями в отношении детей. Так, на 50% увеличилось число убийств, и на 48% — случаев истязания ребенка.