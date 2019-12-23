«За лучшей жизнью»: задержаны бежавшие в Европу россияне

В Белоруссии пограничники задержали троих россиян 33-х, 34-х и 38-ми лет, которые пытались бежать в Европу. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

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Первыми нарушили государственную границу мужчины 34-х и 33-х лет — 19 декабря они, направляясь в Польшу, шли в районе пограничной заставы Рыболы в белорусском Свислочском районе недалеко от границы со страной назначения, когда внезапно сработала сигнализация пограничников.

Оперативная группа тут же выехала на место — россияне попытались оказать сопротивление, из-за чего пограничники были вынуждены применить оружие, уточнили в Госпогранкомитете. В итоге предполагаемых злоумышленников задержали.

Правоохранители изъяли у мужчин мобильные телефоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта.

«Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз»,

— пояснили в ведомстве.

Следующим нарушил закон 38-летний гражданин РФ — 21 декабря он попытался пройти через погранзаставу «Брузги» в Гродненском районе, которая также находится на границе с Польшей. Пограничникам удалось быстро задержать мужчину, поскольку он не стал сопротивляться. В его рюкзаке были найдены два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

В отношении всех троих россиян возбуждены административные дела — им грозит депортация с запретом на въезд в Белоруссию до пяти лет.

Отметим, что только 14 ноября 2019 года стало известно о том, что Белоруссия намерена внести изменения в договор с Россией об охране границы. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, передавал портал «Sputnik Белоруссия». Зась отметил, что некоторые пункты российского-белорусского договора утратили актуальность, в связи с чем президент страны Александр Лукашенко внес ряд предложений для усиления совместных усилий сторон на границе.

Еще один случай, когда гражданин РФ попытался незаконно пересечь границу, произошел в конце августа. Тогда женщина-инспектор по досмотру новосибирского аэропорта «Толмачево» пробралась в салон самолета, который должен был вылететь на вьетнамский курорт Камрань, сообщал Telegram-канал Life Shot.

По предварительным данным, сотрудница аэропорта мечтала полететь на море, но долг по кредитам и коммунальным платежам, сумма которого составляла более 200 тыс. рублей, не позволял ей это сделать.

В итоге, использовав свое удостоверение работника аэропорта, сибирячка пробралась на борт, надеясь, что коллеги не заметят ее среди людей. Однако сотрудники экипажа все-таки зафиксировали, что в самолете находится больше пассажиров, чем планировалось — женщину сняли с воздушного судна.

Пропуск инспектора по досмотру был изъят правоохранителями — ей грозит уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ».

Ранее двоих россиян задержала и пограничная охрана Финляндии. По предварительным данным, это были рыбаки — 24 августа они плыли на резиновой лодке по озеру Кангасъярви, которое наполовину находится на территории РФ в Сортавальском районе Республики Карелия, а наполовину — в финском городе Китеэ.

По данным Пограничной охраны Финляндии, мужчины заплыли на финскую территорию на 38 метров. Как пояснили СМИ, рыбаки случайно оказались на территории другой страны и потом, заметив это, стали плыть назад, передавал сайт kp.ru.

Однако местные жители успели доложить о нарушении финским пограничникам, сообщали РИА «Новости». В итоге они задержали россиян и запустили предварительное расследование совместно с российскими коллегами в городе Суоярви