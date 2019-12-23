Выбросил младенца из окна: почему суд оправдал уральца

Суд оправдал жителя города Североуральск Свердловской области, который выкинул в окно трехмесячного младенца. Об этом сообщает на сайте Североуральского городского суда.

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На заключительном заседании 10 декабря стало известно, что суд не усмотрел состава преступления в действиях мужчины, против которого 10 июня региональный Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Прокуратура и мать ребенка не согласились с приговором, а также заявили о нарушении уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела — в итоге они подали апелляцию.

Происшествие случилось 6 июня 2019 года — тогда к местной жительнице и ее трехмесячному ребенку пришел в гости знакомый, сообщил Следком. Хозяйка квартиры решила устроить застолье и ушла в магазин, оставив младенца на попечение нетрезвого приятеля.

В отсутствие женщины североуралец выбросил ее сына из окна первого этажа. «Благодаря счастливому стечению обстоятельств указанный младенец не получил каких-либо травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия»,

— пояснили в ведомстве.

В итоге местный житель, спасший ребенка, обратился в правоохранительные органы — там его допросили в качестве ключевого свидетеля. По словам мужчины, вечером 6 июня он пришел с друзьями в магазин по улице Ленина и внезапно услышал звон разбитого стекла — североуральцу показалось, что звук доносится из близлежащего дома.

Как отмечалось в заявлении регионального СК, «за считанные секунды» мужчина преодолел расстояние в 20 метров до дома и увидел, что на подоконнике квартиры на первом этаже стоит незнакомец с младенцем в руках — по словам североуральца, предполагаемый злоумышленник хотел сбросить мальчика.

В итоге мужчина успел подбежать вплотную к окну и поймать выброшенного ребенка. Грудничок не получил травм, однако его все равно доставили в больницу для обследования.

В тот же день пьяный мужчина был задержан, а североуральцу, спасшему мальчика, вручили благодарственное письмо — руководитель территориального следственного отдела СКР подполковник юстиции Владимир Хицко поблагодарил его за поступок, а также отметил, что на данный момент жизни младенца ничего не угрожает.

Еще одного мужчину, обвиняемого в причинении вреда несовершеннолетнему, оправдали 21 октября 2019 года. Тогда Красносельский районный суд Санкт-Петербурга снял с 60-летнего учителя физкультуры школы № 375 обвинения в сексуальном насилии над второклассницей.

Экспертиза, назначенная судом, показала, что девочка «оговаривала подсудимого» — согласно материалам заседания, ее показания были заучены и скорректированы взрослыми.

Школьница обвинила 60-летнего учителя еще в мае 2019 года. Тогда, по словам второклассницы, она была освобождена от физкультуры, поэтому после одного из уроков педагог попросил девочку сдать теорию вместо практических занятий, передавал сайт kp.ru со ссылкой на источник в региональном СК. Он пригласил ее в кабинет и стал спрашивать по учебнику вопросы о прыжках в длину.

После этого, согласно показаниям ученицы, мужчина стал поглаживать ее, совершая «насильственные действия сексуального характера».

Затем 60-летний педагог похвалил второклассницу и поставил ей «пятерку», добавив, что на предстоящем занятии, она будет сдавать следующую тему. На допросе мужчина подтвердил все, кроме поглаживания. В историю девочки не поверили коллеги, а также жена учителя физкультуры, которая работала в той же школе — по их словам, за 40 лет стажа никто не жаловался на педагога.

«Он говорит, что ничего между ним и девочкой не было. Это даже в голове не укладывается. Его жена уже разговаривала с мамой девочки. И та призналась, что у учителя учится не только младшая дочь, но и старшие. Ее дети называют его «очень добрым». Он действительно был в классе с этой девочкой, но к ней даже не прикасался. Скорее всего, девочка просто все выдумала!» — сообщила одна из родственниц учителя физкультуры сайту kp.ru.

Региональный СК все-таки возбудил дело — на время расследования 60-летний мужчина был отстранен от занятий с учениками. После того, как суд оправдал педагога, у него появилось право на восстановление.