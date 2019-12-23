Спрятал трупы в колодце: как тракторист погубил двоих коллег

В Новой Москве задержан тракторист из Пензенской области, по неосторожности убивший двоих дорожных рабочих во время работ на шоссе. Мужчина уже начал давать признательные показания, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, на месте происшествия велись ночные дорожные работы, работала спецтехника. Как признался сам 75-летний водитель, в определенный момент он уснул за рулем, случайно нажал педаль газа и сбил коллег — мужчину и женщину. Оба они приехали на заработки в столицу всего несколько месяцев назад.

Как ранее писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, работники дорожной службы погибли.

«На Калужском шоссе в Новой Москве двое рабочих ночью убирали проезжую часть. Вместе с ними работал водитель трактора, который по неосторожности трактором нанес им телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщили в органах.

Испугавшись ответственности, мужчина решил спрятать тела погибших в канализационный люк. Пропажу работников заметили во время утренней пересменки. Их тела с многочисленными травмами были извлечены из колодца. Кроме того, на отбойнике дороги также были найдены следы крови.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уже подтвердили факт задержания подозреваемого, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, в первых числах ноября, еще одно происшествие, в результате которого под колесами трактора погибла 41-летняя женщина, произошло в Сургуте. Как сообщает «СургутИнформТВ», водитель снегоуборочной машины внезапно сменил траекторию движения и наехал на местную жительницу, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте еще до приезда медиков.

По факту происшествия полиция и СКР Сургута проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

В октябре 2019 года ДТП с участием трактора также унесло жизнь жительницы Перми. По данным местного телеканала Ветта, женщина решила перейти проезжую часть в неположенном месте и не обратила внимания на трактор, который двигался задним ходом. В результате происшествия пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

5 августа 29-летний житель Бурятии без прав на управление трактором задавил 44-летнего мужчину, выпавшего из пассажирской кабины. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает УГИБДД по Республике Бурятия. По данным Госавтоинспекции, управлявший трактором мужчина в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

В мае текущего года несовершеннолетнюю жительницу Ростовской области также переехал на тракторе пожилой сосед. 71-летний мужчина ехал по лугу и не заметил ребенка в высокой траве.

«Девочка получила тяжелые травмы и скончалась на месте», — передавал портал «Блокнот Ростов». Правоохранительные органы проводят проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовский области.

В феврале жительница Чебоксар погибла под колесами трактора, сообщало следственное управление СК РФ по Чувашии. По данным следователей, ЧП произошло 16 февраля во время уборки снега на дороге между домами. Тракторист-машинист двигался задним ходом на тракторе и совершил наезд на 34-летнюю местную жительницу.

«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в заявлении регионального СК.