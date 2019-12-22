Разгон митингов: силовики потренировались на школьниках

Учеников девятого класса школы села Новотроицкое в Татарстане «заставили драться» с сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом силовики должны были отработать действия во время массовых беспорядков, рассказала «Газете.Ru» родственница одного из школьников.

Реклама

По словам Екатерины Пантелеевой, мероприятие прошло 20 декабря. В нем принял участие ее младший брат, который позже поделился с ней подробностями случившегося.

«За день до этих «учений» учителя предупредили, чтобы ученики девятого класса пришли в спортивной форме, потому что будут учения от МВД. Это вся информация, которую они озвучили. Родителей в курс дела вообще не ввели.

В итоге школьники пришли на учебу, а директор снял их с уроков и вывел на улицу. Там их выстроили и предложили нападать, толкать, пинать и бить кулаками людей, одетых в форму и вооруженных щитами и дубинками», — рассказала девушка.

Она также отметила, что все происходящее снимали учительница, сам директор и другие ученики, не задействованные в происходящем. После этого ролики были выложены в группу в соцсетях, в которой состоят только ученики.

Позже школьники сами рассказали своим родным о случившемся в школе, но они, по словам Пантелеевой, среагировали удивительно спокойно и даже апатично.

«Большинство родителей сказали — повеселились дети и ладно. Поселок маленький, они там все друг друга знают, может быть поэтому не хотят разжигать конфликт», — предположила девушка.

По ее словам, в первое время не отдавали себе отчет о случившемся и сами школьники. «Пока происходили эти «учения», ребята не осознавали, что все происходящее в корне неправильно. Сейчас они уже разделились на два лагеря: одни говорят мол, «ну и что, попинались, повеселились». А другие наоборот предлагают жалобы написать», — говорит Пантелеева.

Позже информацию о мероприятии опубликовал на своей странице в Instagram и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин. Он уточнил, что сборы по линии МВД были заранее согласованы с управлением образования района.

«Школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки. <...> Жители села удивляются, что участие в «массовых беспорядках» несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей). А также задаются вопросом, к какому разделу школьной программы относится избиение», — написал Валиуллин.

Возмущенные пользователи сети распространили информацию о том, что организацией мероприятия занимались сотрудники Росгвардии, опираясь на пост Пантелеевой в Instagram. Однако, как пояснила «Газете.Ru» сама девушка, на самом деле никаких опознавательных знаков на сотрудниках правоохранительных органов не было.

«Они вообще не представлялись, никак не называли себя. Даже их представитель не представился. И это уже со слов школьников пришло слово Росгвардия», — сообщила собеседница издания.

Позже официально опровергли участие Росгвардии в «учениях» на школьниках и в Управлении нацгвардии РФ по республике.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют», — сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе также отметили, что распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности информаторов, либо о намеренном желании «в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии».

Официального комментария со стороны МВД на момент публикации заметки предоставлено не было. В пресс-службе ведомства на звонки «Газеты.Ru» также не ответили.