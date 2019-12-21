Дискотека в Апатитах: за что подростки избили полицейских

Следственный комитет по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту нападения группы подростков на сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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По информации СК, инцидент произошел 20 декабря 2019 года. «В вечернее время группа подростков, находясь возле дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка», — сообщила пресс-служба.

Как рассказала местному порталу «Хибинформбюро» директор ДК, возле которого произошла драка, в тот день администрация решила устроить новогоднюю дискотеку для школьников. Мероприятие относилось к возрастной категории «12+» и продлилось три часа, с 18:00 до 21:00. После этого сотрудники ДК позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщили, что у дворца в скором времени окажется большая группа подростков.

В результате к ДК направились два наряда патрульно-постовой службы. Они должны были просто проконтролировать поведение молодых ребят со стороны, однако в определенный момент заметили у одного из них банку пива в руках. Кроме того, юноша активно ругался матом и не реагировал на замечания полицейских.

Решив вывести его из толпы, они попросили его пройти с ними, однако подросток оказал активное сопротивление. Это послужило сигналом остальным молодым людям – в результате на площади завязалась драка.

Некоторые местные жители уже выдвигают иные версии случившегося. «Грубо говоря, охранник докопался до парнишки из-за того что тот в раздевалку прошел и сказал, что набьет ему лицо. Это услышала пара ребят, и позвали поговорить. Подъехали сотрудники полиции, среди которых нашелся самый смелый и сильный, начавший хватать молодых», — заявил «КП-Мурманск» апатитчанин Владимир Васильков.

В ходе столкновения группа подростков смогла повалить на землю одного из патрульных и начала избивать его ногами. Позже у мужчины диагностировали сотрясение мозга и предположительно закрытую черепно-мозговую травму. Второй полицейский также получил несколько ударов по голове кулаками.

После драки наряды ППС и Росгвардии доставили в отделение полиции девять подростков: по предварительным данным, примерно пятеро из них причастны к нападению на патрульных. При этом один из задержанных продолжил вести себя вызывающе: в присутствии свидетелей молодой человек нецензурно выражался в адрес сотрудника полиции и даже ударил его ногой.

«Лица, совершившие противоправные действия, установлены. В настоящее время их опрашивают следователи. Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью полицейских», — сообщили в СК, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Хибинформбюро», родители некоторых задержанных уже написали жалобы в СКР. По их мнению, полицейские слишком жестко обошлись с их детьми.

Ранее, 17 декабря, об еще об одном нападении на полицейского стало известно из заявления пресс-службы управления МВД по Кировской области. В отделе полиции Кирово-Чепецка было зарегистрировано обращение от участкового, которого якобы избила жена во время семейного конфликта.

«Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении супруги сотрудника полиции к административной ответственности», — заявили в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах региона, участковый не мог поступить иначе: он должен был обратиться в полицию, так как телесные повреждения все равно бы пришлось объяснять руководству. «Он все сделал правильно: ему на службу идти, а у него кровоподтеки и ссадины», — сообщил собеседник РИА «Новости».

До инцидента женщина проходила стажировку в районном подразделении полиции. В региональном управлении МВД уже уточнили, что вопрос о приеме ее на работу будет решен с учетом результатов проводимой проверки.

Между тем, по словам пользователей сообщества «Место происшествия Киров» в соцсети «ВКонтакте», стажерка также обвинила супруга в избиении. Она заявила, что мужчина первым полез в драку, однако официального подтверждения этой информации пока нет.