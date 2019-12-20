«Была заносчивой»: жестокая расправа школьниц над сверстницей

В Архангельске правоохранители предъявили обвинения двум школьницам — в СК считают, что они с особой жестокостью убили свою ровесницу. По данным регионального управления Следственного комитета, тело 17-летней девушки было обнаружено 30 июня 2019 года у железнодорожных путей в районе улицы Партизанской.

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Как установило следствие, в июне 2019 года обвиняемые по телефону договорились убить человека — они тщательно подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. В итоге они решили расправиться с 17-летней знакомой. 29 июня одна из обвиняемых предложила ей встретиться. Девушки взяли на роковую встречу резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство.

Действуя согласно ранее разработанному плану, одна из злоумышленниц нанесла жертве удар стеклянной бутылкой по голове, в результате чего та упала на землю. Затем они стали душить ее ремнем, наносить удары разбитыми бутылками и надевать на голову полимерный пакет. После этого подруги скрылись с места преступления.

Девушек задержали только в декабре 2019 года — им предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Обеих поместили в СИЗО на время следствия. На допросе подростки признали вину и рассказали подробности убийства. По их словам, они расправились с приятельницей, потому что та «была заносчивой».

Известно, что одна из обвиняемых в убийстве учится в школе, другая — в техникуме. Обе ранее не стояли на учете в полиции, а также воспитывались в благополучных семьях, сообщало агентство «Двина Сегодня» со ссылкой на источник в силовых структурах.



Между тем в Казани правоохранители с апреля 2019 года устанавливают обстоятельства избиения школьника группой сверстников, в результате чего он попал в больницу.

«В полицию Казани 5 апреля поступило сообщение, что на улице Вагапова неизвестные избили подростка. Также информация о госпитализации с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга 17-летнего подростка поступила из медицинского учреждения города», — говорилось в сообщении регионального МВД.

УМВД уточняет, что после просмотра записей уличных видеокамер, которые зафиксировали все происходящее, участники драки были установлены. Подростков в возрасте 15 и 16 лет доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

«Как пояснили несовершеннолетние, с пострадавшим у них произошел словесный конфликт, в ходе которого они нанесли ему многочисленные удары по разным частям тела. После этого скрылись в неизвестном направлении», — отмечали в ведомстве.

В итоге по факту избиения школьники завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью». Его расследование продолжается.

Еще одна вопиющая история произошла во Владивостоке. Там 13 апреля 2019 года подростки избили 17-летнего знакомого, угрожая ему битой. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на представителя районного МВД.

По данным ведомства, в день происшествия между парнями вспыхнула ссора из-за личной неприязни. На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, как группа подростков избивает сверстника до потери сознания. Затем злоумышленники приводят пострадавшего в чувства и ставят его на колени под дулом пистолета, а также замахиваются на него битой. В итоге школьник приносит извинения нападавшим, после чего получает удар ногой в спину.

По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ «Об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Личности всех подозреваемых были установлены. Расследование продолжается.