Побеждал в соревнованиях: что известно о стрелке у здания ФСБ

Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого стрелка, который вечером 19 декабря открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. СМИ сообщают, что подозреваемого зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске. Власти пока никак не комментируют эту информацию.

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Как выяснили журналисты, ранее Манюров занимался частным предпринимательством и консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В последние годы он работал в частных охранных предприятиях.

Судя по информации в соцсетях, мужчина получил образование юриста в Российской академии правосудия.

Манюров страстно увлекался практической стрельбой, посещал тир, где тренировался с охотничьим карабином и участвовал в соревнованиях.

В ноябре этого года он принимал участие в соревнованиях в Московском городском стрелково-спортивном клубе (МГСКК ДОСААФ) и занял третье место в дисциплине «карабин в пистолетном калибре». Эта информация сообщается на сайте клуба. Этой осенью он также был участником стрелкового матча памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») ФСБ, Героя России подполковника Дмитрия Разумовского.

По данным Telegram-канала «112», в прошлом году на оружейном форуме Манюров продавал свое гладкоствольное ружье Бекас РП16-1, которое оценил в 7,5-8,5 тыс. руб.

Квартира подозреваемого располагается в типичной «хрущевке» в спальном районе Подольска. Там он проживал вместе с матерью. В ходе обысков правоохранители обнаружили, что на имя мужчины зарегистрированы семь единиц оружия — в том числе газовое, травматическое, нарезное и гладкоствольное. Как и положено, он хранил его в сейфе. Как сообщает сайт kp.ru, один из карабинов подозреваемый взял с собой на Лубянку. Кроме того, в доме Манюрова нашли множество патронов.

Его мать следователи увезли для проведения опознания тела. Перед этим она успела пообщаться с журналистами. По словам женщины, уезжая из дома 19 декабря, ее сын сказал, что едет на соревнования по стрельбе.

«У него был коллега, Паша. Это он мне сейчас сказал, что Женя давно уволился. Он обычно утром уходил, говорил: «Мне на сопровождение». У меня душа как-то затрепетала вечером — что-то случилось, что он домой не приехал», — приводит ее слова проект Baza.

Женщина рассказала, что Евгений был одиночкой — близких друзей у него не было, он мало общался с посторонними людьми, к нему не приходили гости. Манюров также не женат и не встречался с женщиной.

При этом в последнее время он периодически разговаривал с кем-то по телефону на английском языке. Женщина предположила, что сын общался с арабами, однако о чем они говорили, сказать не смогла.

«Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек.

У него не было свободного времени — у него работа и хобби», – отметила мать подозреваемого. Она добавила, что ее сын страдал варикозом и принимал препарат, который ему прописал врачи после проблем с давлением.

По сообщению ФСБ, 19 декабря около 18:00 неизвестный открыл стрельбу около дома №12 на улице Большой Лубянке. Сначала ведомство сообщило о трех нападавших, однако вскоре эта информация была опровергнута. Кроме того, в службе подчеркнули, что стрелок не проникал в здание ФСБ.

В результате стрельбы один силовик ФСБ погиб, пять человек пострадали, в том числе два сотрудника ФСБ, которые получили тяжелые ранения. Среди пострадавших — один гражданский, сообщили в СКР. По неофициальной информации, это москвич Павел Анисимов, который приехал на Лубянку по работе. У прохожего касательное ранение ноги, его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.