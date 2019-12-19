«Он одет, как вы»: стрельба у здания ФСБ. ОНЛАЙН

Сотрудники ГИБДД, которые дежурили рядом со зданием ФСБ, в момент стрельбы стали кричать прохожим, чтобы те бежали и прятались. Многие очевидцы вначале приняли звуки выстрелов за фейерверк.

»... полицейские, которые стоят обычно напротив этого здания, регулируют движение, сделали очень умный ход – они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали. Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать – настолько часто они шли», – рассказал очевидец Владимир Адясов RT.