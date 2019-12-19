«Он одет, как вы»: стрельба у здания ФСБ. ОНЛАЙН

Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе на Лубянке, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Телеграм-канал «112» передает, что мужчина работал в комендантском подразделении по охране зданий ФСБ и скончался в больнице от тяжелого ранения. Еще двое коллег погибшего ранены.
Спецслужбы квалифицируют происшествие на Лубянке как теракт, заявили в ФСБ России.
Сотрудники ГИБДД, которые дежурили рядом со зданием ФСБ, в момент стрельбы стали кричать прохожим, чтобы те бежали и прятались. Многие очевидцы вначале приняли звуки выстрелов за фейерверк.
»... полицейские, которые стоят обычно напротив этого здания, регулируют движение, сделали очень умный ход – они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали. Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать – настолько часто они шли», – рассказал очевидец Владимир Адясов RT.
Инцидент практически не повлиял на работу московского метро.
Судя по кадрам с места событий, злоумышленник активно сопротивлялся правоохранителям – слышны звуки частой стрельбы.
По данным СМИ, третий стрелок, которому удалось выбежать из здания ФСБ, отстреливаясь, ранил двух человек. Один из них – сотрудник ГИБДД – погиб на месте.
Третий нападавший смог выбежать из здания приемной ФСБ и забаррикадироваться в одном из помещений дома №2 по улице Большая Лубянка. Оттуда он продолжил отстреливаться, когда на место прибыли бойцы ЦСН ФСБ и ОМОН. В 19.15, спустя час после нападения, преступник был убит, сообщает источник RT.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по факту перестрелки у здания ФСБ в Москве, сообщили в ведомстве.
Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и открыли стрельбу в 18.10, сообщает телеканал RT. Двух нападавших ликвидировала охрана, третий подозреваемый выбежал на улицу и продолжил отстреливаться. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной. Таким образом, погибли трое человек: два злоумышленника и один правоохранитель.
В столице отменен план «Сирена», сообщает источник агентства «Москва». Он вводится, когда правоохранители разыскивают особо опасных преступников.
Между тем, на Лубянку прибывают взрывотехники. RT со ссылкой на источник в здании ФСБ сообщает – у силовиков есть информация о чемодане, который нападавшие оставили в помещении.
«Стрельба началась в приемной ФСБ. Нападавших ликвидировали. Но говорят, что где-то остался их чемодан. Ждут саперов», – сказал собеседник.
Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации со стрельбой на Лубянке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Среди погибших есть сотрудник ГИБДД. По неподтвержденным данным, 32-летний Илья Фисенко первым попал под обстрел и скончался на месте от ран.
Пока нет точных данных о пострадавших и погибших. Агентство «Москва» сообщает, что в перестрелке погибли двое: сотрудник ФСО и один из нападавших стрелков.
По другой версии, в нападении участвовали двое или трое человек, все они ликвидированы.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, он нейтрализован, его личность устанавливается. Есть пострадавшие, подтвердили в ведомстве.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия.
Подозреваемый в стрельбе на Лубянке ликвидирован, сообщает пресс-служба ФСБ.
На Лубянке начался штурм здания, в котором забаррикадировался один из нападавших.
По данным СМИ, один из нападавших одет в форму силовиков. Сотрудникам спецназа, прибывшим на место полицейские говорят: «Он одет, как вы».
В самом здании ФСБ или рядом с ним возник пожар. На место вызвали сотрудников МЧС, передает телеграм-канал Baza.
В связи с чрезвычайной ситуацией центр Москвы перекрыт, в том числе движение по улице Большая Лубянка. В столице воют сирены, очевидцы убегают при звуках стрельбы. Пассажиров высаживают из общественного транспорта на подъездах к Лубянке.
Автомобильные в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года"Яндекс.Карты"
В Москве объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ – план «Крепость». На место стрельбы вызваны Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) и сотрудники Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ.
На месте перестрелки около здания ФСБ России на Лубянке в Москве, 19 декабря 2019 года"Москва 24"
Несмотря на стрельбу в центре города, посетители близлежащих кафе ведут себя спокойно и даже весело: через окна снимают правоохранителей с автоматами на телефон и в шутку говорят, что администрация заведения должна сделать им скидку.
По другим данным, жертвами стрельбы стали три человека – все они сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). На месте работают правоохранительные органы.
Перекрытие в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 годаДмитрий Швец/"Медиазона"
По предварительным данным, трое злоумышленников открыли огонь в здании приемной ФСБ. Вскоре двое из них были ликвидированы правоохранителями, третий забаррикадировался и ведет прицельный огонь, сообщает телеграм-канал «112».
Очевидцы сообщают, что на улице слышны автоматные очереди. В сети опубликовано фото с места происшествия, на котором полицейские укрываются за машиной, припаркованной рядом со зданием ФСБ.
Двое правоохранителей ранены в ходе стрельбы, которая произошла на Лубянской площади. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В столице введен план «Сирена».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу возле здания ФСБ. По предварительным данным, есть пострадавшие. Мы следим за развитием событий в онлайн-трансляции.