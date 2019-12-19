«Такая у него фамилия?»: что Путин рассказал о деле Голунова

Иван Голунов не обиделся на президента за то, что он уточнил его фамилию перед тем, как ответить на вопрос о ходе расследования дела. Как заявил журналист «Газете.Ru», такое может случиться с каждым.

«Меня это не задело, каждый человек, работающий с большими объемами информации, может что-то забыть и уточнить. Главное — он не забыл рассказать, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, чего я добивался последние полгода», — заявил Голунов.

В своем Telegram-канале Голунов отметил, что никто не извещал его о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции. При этом еще несколько недель назад следователи утверждали, что не видят оснований даже для регистрации заявления о преступлении. После этого Голунов подал заявление о преступлении в ФСБ.

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«Надеюсь, Следственный комитет скоро впервые побывает и на месте преступления — в квартире, чтобы провести проверку показаний на месте (хотят это сделать с начала июля, но так и не собрались), а также позовет на допрос по теме вероятных заказчиков преступления (планировали провести «через несколько дней» после нашей последней встречи в середине августа)», — написал журналист.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.

«Что касается Голунова, такая у него фамилия? Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела», — сказал глава государства.

Путин также уточнил, что следствие засекретило материалы дела журналиста, так как в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности.

«Эта информация считается закрытой», — пояснил президент. Он также добавил, что сведений о том, кто был заказчиком дела Голунова, пока нет.

Комментируя дело о незаконном аресте журналиста, Путин вспомнил про чистки в правоохранительных органах, когда он только начал работать в КГБ. «Что касается чисток, мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории. И лучше, как может показаться, и лучше никаких чисток нам не проводить», — сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер также отметил, что считает необходимым «совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать прежде всего со стороны общественности». «Это совершенно очевидно», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности, которые трудятся достаточно эффективно. Президент не согласился с утверждением, что правоохранительные органы работают по принципу «своих не сдаем».

Напомним, что Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных у него свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов сразу заявил, что наркотики ему подбросили.

11 июня дело официально закрыли. Позже глава ведомства Владимир Колокольцев объяснил такое решение результатами биологических, дактилоскопических, криминалистических и генетических экспертиз. Он добавил, что материалы внутреннего расследования по этому делу были переданы в Следственный комитет РФ — там правоохранителям поручили оценить правомерность действий сотрудников полиции, задержавших журналиста.

После этого Владимир Путин подписал указ об увольнении нескольких силовиков — должность оставили начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майор полиции Юрий Девяткин и начальник этого ведомства Андрей Пучков, чьи подчиненные и произвели задержание. Также были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО.