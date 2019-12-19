Никаких вечеринок: когда в Москве выпадет снег

Новогодние праздники приближаются — а москвичи все никак не проникнутся радостным ожиданием ночи с 31 декабря на 1 января. Во всем виновата погода, из-за которой кажется, что на дворе середина апреля: ни хрустящего снежка под ногами (впрочем, когда он вообще был?), ни кружащихся в воздухе снежинок, ни покалывающего щеки морозца — лишь темнота, лужи под ногами и неутешительный прогноз на неделю. Да, в предстоящие семь дней, как обещают синоптики центра погоды «Фобос», москвичи могут ожидать только одного одного варианта снега — мокрого. И лишь в следующую пятницу придет настоящая зима.

Реклама

На пятницу, 20 декабря, синоптики прогнозируют небольшой антициклон — есть надежда на то, что время от времени на протяжении недолгого светового дня будет выглядывать солнце. Температура 0…+2°С не кажется вдохновляющей на длительные прогулки — и не гуляйте. Покатайтесь на коньках на ВДНХ. Не стоит стесняться, если вы на них едва стоите — скоро привыкнете.

После — выпейте чаю и обойдите кругом елку у арки северного входа, украшенную шарами, гирляндами и некоторым подобием мишуры в стиле 50-х. Ее так нарядили, поскольку именно в те годы на ВДНХ появилась традиция устанавливать ель под Новый год.

В субботу, 21 декабря, температура слегка опустится — до +1…-3°С, — а небо затянут облака. Солнца снова не будет видно — что ж, особенно и не рассчитывали. Тем более, что за самый короткий световой день вы не успеете выспаться, сделать все домашние дела и выйти из дома на улицу до наступления темноты. Что ж, не будем даже пытаться. Медленно соберитесь, оденьтесь потеплее и езжайте в центр города смотреть, как его украсили к Новому году — вдруг праздничное настроение появится?

В этом году мэрия рапортует, что в столице соорудили на улицах более 4200 световых объектов и установили около 300 елей.

Как и вчера, выпейте чаю и езжайте домой согреваться и смотреть старое советское кино. Лучше детское — про Олю и Юло, в котором одну из своих немногих ролей в кино играла мама юбилярши этой недели Анастасии Вертинской — Лидия Вертинская

В воскресенье, 22 декабря, зарядит дождь, временами переходящий в мокрый снег. Потеплеет — до +3…+5°С. Снова езжайте в центр — но теперь уже прицельно двигайтесь к парку «Зарядье», там обещают бесплатный концерт группы «Наадя», которую несколько лет назад полюбили красивые интеллектуальные девушки с тонким вкусом. Вслушайтесь в грустные тексты песен. Задумайтесь обо всем, что делали в своей жизни неправильно. Вздохните. Снова выпейте чаю и ни в коем случае не звоните бывшим — ни к чему хорошему это не приведет.

В понедельник, 23 декабря, удивляйтесь: на календаре конец декабря, а на термометре — температура +4…+6°С. Ворчите весь день. Покачивайте головой, глядя в окно на дождь, обсуждайте с коллегами погоду и корпоративную вечеринку прошлой недели, стройте планы, напишите список подарков, которые еще не купили, оправдывайте себя отсутствием новогоднего настроения. Вечером не пытайтесь создать его при помощи алкоголя — выпейте чаю с мятой или ромашкой, ложитесь спать пораньше.

Во вторник, 24 декабря, по-прежнему тепло — +2…+4°С. Ни дождя, ни снега не будет.

С чая можно начать день — черный бодрит не меньше кофе. Выбирайте тот, что собрали в индийской провинции Ассам, оцените отливающий красным цвет. Взгляните на список подарков, начните волноваться — до Нового года осталась неделя.

Вечером езжайте в торговый центр. Будьте готовы встретить там толпу людей. Не пугайтесь — это такие же, как вы, бедолаги, которые не купили подарков заранее.

Постарайтесь купить все и для всех, чтобы больше об этом не думать. Вечером похвалите себя. Не забудьте опять выпить чаю.

В среду похолодает, но не намного — до -2…+2°С. Солнца видно не будет — пойдет дождь со снегом. Не пытайтесь создать себе новогоднее настроение — его нет ни у вас, ни у членов вашей семьи и коллег. Обсудите это на работе. Вечером намеренно избегайте любых напоминаний о грядущем празднике. Съездите в Аптекарский огород, сходите там на выставку «Японский сад, Царство мхов и новогодние растения» — там растут мексиканские «рождественские звезды», цветут ароматные кустарники, рыбы плавают в воздушных аквариумах над водой, папоротники покачивают листьями в тумане. После — купите какого-нибудь экзотического чаю, пусть это будет Лапсанг Сушонг. Вдохните его дегтярный аромат. Подумайте о том, что его приятнее пить в морозные дни.

В четверг, 26 декабря, похолодает до -1…-4°С, но снега не будет. Готовьтесь к корпоративной вечеринке. Или обсудите с коллегами ту, что уже была на прошлой неделе — прошло уже достаточно времени, чтобы беспристрастно оценить произошедшее. Выпейте иван-чаю, порадуйтесь предстоящим каникулам. Составьте список продуктов для новогоднего стола — вечером купите все необходимое. Покупку свиных ног для холодца отложите на выходные — будете варить его в воскресенье.

В пятницу, 27 декабря, погода будет похожа на зимнюю — возможен небольшой снег. Температура воздуха — -2…-7°С.

Совершите еще одну попытку ступить на лед — теперь уже на катке у ГУМа. Обойдите елку, украшенную ракетами, прикиньте в голове, сколько лет прошло после полета Гагарина в космос. Недоумевайте, почему для новогодних декораций на Красной площади в этом году выбрали космическую тематику. Купите на ярмарке пирожок с капустой или посыпанный сахарной пудрой пончик. К нему подойдет паршивый кофе с молоком, как в детстве. Но все же выпейте чаю из бумажного стаканчика. С лимоном.