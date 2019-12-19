«Лучше не трогать»: что будет со здравоохранением

19 декабря в Центре международной торговли в Москве состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент России отвечал на вопросы журналистов — в том числе и про здравоохранение.

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О повышении ставок врачам и надбавках за праздничные дни

Один из журналистов поинтересовался у главы государства, стоит ли менять модель управления здравоохранением, чтобы решить проблемы с очередями в медучреждениях, низкими зарплатами врачей и их массовыми увольнениями.

«Модель лучше не трогать: она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами. Но проблема, безусловно, существует. Вы упомянули уровень заработной платы в медицине — но тут он даже повыше, чем в других социальных сферах. И в целом показатели, которые ставились еще в Указах 2012 года – они соответствуют тому, что закладывалось», — заявил Путин.

Однако он отметил, что растет только средний показатель зарплаты по стране — то есть сумма заработка всех врачей, поделенная на их общее число.

Проблему разрешит справедливое деление зарплат, а также изменение базовой ставки, считает Путин. Кроме того, необходимо организовать единый подход к стимулирующим выплатам — в частности, за число обслуженных пациентов. «Ни в коем случае нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях: праздничные, ночные часы», — подчеркнул президент.

Как поступят с тяжелобольными детьми

Крымская журналистка спросила Путина, возможно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно. По ее словам, в СМИ регулярно появляются трагические истории несовершеннолетних, которым не хватает денег на операцию или лекарства.

«Во-первых, у нас здравоохранение бесплатное, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. <...> Надо в целом настроить работу по детской медицине, чтобы не приходилось собирать отдельным детям деньги на лечение», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что федеральные каналы имеют право собирать деньги на благотворительность, однако «в общей картине они мало что меняют». Кроме того, по заверениям президента, государство стремится к совершенствованию условий для россиян с детьми.

Российский лидер также отметил снижение детской смертности в стране. «Сейчас мы стремимся, чтобы коэффициент рождаемости повышался, увеличивая выплаты на рождение детей <...> Нужно создавать условия для людей с детьми. Это маткапитал и расширение условий его использования. Мы смотрим, что можно делать дополнительно. Если третий ребенок рождается, то государство дает 450 тыс. [рублей]», — подчеркнул Путин.

Где брать дорогие лекарства

Российский лидер ответил на вопрос и о кризисе в аптеках, связанном с нехваткой лекарств. Правительство уже предложило ряд решений — в частности регистрацию новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов.

«Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда впервые включена. Что касается редких, орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотаций, — они самые дорогие. <...> Но, безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что при этом нельзя забывать о развитии в разработке отечественной фармацевтики — так, Россия находится в списке 90 стран мира, экспортирующих лекарства, качество которых «мирового уровня».

Про антиалкогольную продукцию и переход на некрепкие напитки

Продолжительность жизни в России увеличивается — в том числе из-за сокращения употребления алкоголя, сообщил глава государства со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Благодаря антиалкогольной компании в пересчете на чистый спирт потребление алкоголя в России меньше, чем в Германии, уточнил президент.

«У нас за последние годы проводилась и проводится антиалкогольная кампания, но ее даже не замечают. Вот недавно я встречался в Сочи с представителями немецкого бизнеса. Любопытно, что, оказывается, в пересчете на чистый спирт в России употребляют сегодня алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании», — заявил Путин.

При этом он добавил, что не является сторонником административных ограничений в сфере потребления алкоголя — президент считает, что россиянам надо дать возможность выбирать между различными видами продукции, делая упор на некрепкие напитки.

Для разрешения этих и остальных проблем государство дополнительно выделит 550 млрд рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение», подчеркнул Путин. Эти деньги пойдут на то, чтобы привести в порядок основные фонды, приобрести необходимую технику и транспорт, а также построить дополнительные медучреждения.

«Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тыс. учреждений. Приобрести 37 тыс. транспортных средств и приобрести до 10 тыс. единиц различного оборудования», — заключил глава государства.