Закопал в снегу: сибиряк убил друга-дальнобойщика

Следователи возбудили дело по факту убийства 55-летнего дальнобойщика из города Полысаево Кемеровской области.

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По версии новосибирского Следственного комитета, 10 декабря 2019 года мужчина уехал в рейс, конечным пунктом которого был Новосибирск — уже через день он перестал выходить на связь с родственниками, из-за чего те обратились в правоохранительные органы. Как пояснили в Следкоме, заявление об исчезновении подала дочь пропавшего;

В ходе поисковых мероприятий полицейские выяснили, что, приехав в конечный пункт, дальнобойщик заглянул в гости к 54-летнему местному жителю, с которым был давно знаком.

Мужчины устроили застолье — в ходе распития алкогольных напитков между ними вспыхнул конфликт. В гневе сибиряк нанес приятелю не менее четырех ударов ножом в грудь — от полученных ранений тот скончался на месте.

После этого предполагаемый злоумышленник погрузил тело в автомобиль и вывез в лес в районе Северного объезда, где и закопал. Вскоре следователи совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области задержали 54-летнего сибиряка — он не признает свою вину, утверждая, что после застолья дальнобойщик «уехал в неизвестном направлении», передавал местный портал Ngs.ru. Предполагаемому злоумышленнику вменяется статья 105 УК РФ «Убийство».

Ранее тело другого водителя было обнаружено в Калмыкии. 19 сентября правоохранительные органы арестовали трех подозреваемых по этому делу, сообщали в региональном СК.

37-летний волгоградский организатор свадеб Дмитрий Протасов подрабатывал частными перевозками — объявление о своих услугах он размещал в интернете. 2 сентября ему позвонили двое мужчин с просьбой довезти из Волгограда в Элисту. По словам друга погибшего, перед выездом он оставил номер телефона заказчиков своей супруге, хотя ранее этого не делал.

«Он выехал в ночь и подобрал их в промежуточном месте. Говорили, что едут то ли из Краснодара, то ли из Астрахани, но это не точно. Жене он на всякий случай оставил номер заказчиков. Видимо, он что-то заподозрил, но не знаю, зачем в итоге поехал. Раньше он супруге никогда не оставлял номер», — рассказал знакомый мужчины местному порталу V1.ru.

Через несколько часов после начала поездки Протасов отправил жене свою геопозицию, что также было ему не свойственно. В тот момент он находился в 140 км от Волгограда на пути к Элисте.

Смс супруга обнаружила только утром — она сразу начала звонить Протасову, однако он не отвечал. «Один телефон был недоступен, а другой принимал сигнал, но трубку никто не брал. Анна позвонила на номер заказчиков — гудки шли, но трубку тоже никто взял. У Ани началась паника, она стала обзванивать всех ребят и подала заявление в полицию», — рассказывал друг семьи.

Через несколько дней правоохранители обнаружили тело Протасова вблизи поселка Аршан Булг Целинного района, а потом и его сожженную иномарку — в нескольких километрах от элистинской трассы рядом с поселком Троицкое, уточняли в региональном СК.

По словам знакомого погибшего, на теле волгоградца криминалисты выявили следы удушения и другие серьезные ранения, передавал V1.ru.

«По всей видимости, его душили в машине ремнем безопасности. И есть удар в сердце. Он был сделан, скорее всего, профессионалом, потому что с одного удара была пробита грудная клетка»,

— отмечал друг семьи, уточняя, что ранения были нанесены ножом.

Он добавил, что мотив убийства остался неизвестным, так как все вещи Протасова остались на месте. Однако следователи отметили, что злоумышленники все-таки похитили у водителя деньги.

«Удалось установить всех причастных к убийству таксиста лиц, которые после совершения преступления похитили денежные средства волгоградца. Убийцы предприняли меры к уничтожению следов преступления и, используя меры конспирации, скрылись на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщали в региональном СК.

Уже 16 декабря следователи совместно с оперуполномоченными уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия и бойцами Росгвардии задержали троих подозреваемых в одном из частных домовладений в Нижневартовске.