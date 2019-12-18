Провели проверку: задержанных в «Домодедово» израильтян отпустили

В московском аэропорту Домодедово в среду, 18 декабря, были задержаны 46 граждан Израиля, позднее большинство из них было отпущено, передает РБК.

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После задержания сотрудники российских госорганов провели в отношении израильтян дополнительные проверки, включая запросы документов по ним. Вскоре граждане Израиля были допущены для прохождения пограничного контроля, передает «Интерфакс»

В прошлом месяце в США состоялись предварительные слушания по делу россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях. 29-летнего мужчину экстрадировали из Израиля.

Россиянина израильские правоохранители задержали почти четыре года назад. 13 декабря 2015 года Бурков был задержан по запросу США. Произошло это в аэропорту Тель-Авива, когда он вместе со своей девушкой проходил паспортный контроль при выезде из Израиля после отдыха. Молодой человек отмечал, что не подозревал, что его разыскивают.

«За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта. При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США», — рассказал он.

Бурков добавил, что впоследствии ему предъявили пять обвинений, связанных с кибербезопасностью.

Затем почти четыре года он провел в израильских тюрьмах.

«Сначала меня держали в ужасных условиях. Я сидел в карцере, иногда без еды и воды. Потом пару месяцев был в полной изоляции. Звонки и визиты были запрещены — даже с адвокатом связаться не мог», — рассказал россиянин.

За эти почти четыре года и Москва, и Вашингтон отправляли запросы на его экстрадицию. В октябре этого года израильская сторона объявила, что передаст молодого человека американским правоохранителям. Адвокат пытался обжаловать решение властей страны, однако 11 ноября по решению Верховного суда справедливости Израиля Буркова экстрадировали в США.

В ответ на это замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил в разговоре с временным поверенным по делам Израиля в Москве Яковом Ливне, что это решение «идет вразрез с конструктивными партнерскими отношениями» между странами.

«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина А. Ю. Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сам Бурков считает, что запрос из России не рассматривался израильскими властями из-за давления со стороны американцев.

Российские дипломаты, в свою очередь, утверждают, что между Израилем и Россией нет такого двустороннего соглашения об экстрадиции, которое действует между еврейской страной и США. В решении таких вопросов между Россией и Израилем власти стран опираются на Европейскую конвенцию о выдаче 1957 года.

Некоторые СМИ также отмечают, что израильский Верховный суд недавно приостановил передачу Буркова США из-за обращения семьи Наамы Иссахар.

Родственники 25-летней девушки надеялись, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова.

Израильтянку задержали в апреле этого года в аэропорту Шереметьево. При досмотре ее багажа правоохранители обнаружили 9,6 грамма гашиша. Иностранку признали виновной в контрабанде и хранении наркотических веществ, хотя сама Иссахар признала свою вину только по второму пункту. В итоге в начале октября этого года девушку, имеющую американское и израильское гражданства, приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Израиль неоднократно обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой смягчить или изменить приговор девушке. Так, 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны обратились к Путину с просьбой о помиловании осужденной.

«Я обратился к президенту России [Владимиру] Путину как другу еврейского народа и Государства Израиль в отношении дела Наамы Иссахар. Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», — написал Реувен в Twitter, прикрепив к посту копию письма.

Приговор, вынесенный Иссахар, по словам израильского министра Зеева Элькина, привел к изменениям «общественного климата» в стране. Он отметил, что «любой израильтянин», да и само израильское правительство считают срок, назначенный ей, «абсолютно нелогичным и неоправданным».