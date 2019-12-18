«Это норма»: халатность врачей привела к смерти ребенка

В Севастополе после того, как в результате бытовой травмы восьмилетний ребенок умер в больнице, возбуждено уголовное дело против врачей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Крым.

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По данным ведомства, мальчик получил травму головы в собственной квартире. В тот день он был дома со старшим братом. Дети играли и начали прыгать на диване — младший упал и ударился головой. Мальчика затошнило, он начал кричать — и его десятилетний брат позвонил матери. Через 10 минут женщина приехала домой, писал сайт kp.ru.

«Сыночка сказал, что сильно болит, и я вызвала скорую. Его осмотрели, врач сказала, что ничего страшного не видит. А он ударился, так что даже синяка не было, просто над ушком царапинка. Нам на всякий случай предложили поехать в больницу», — рассказала мать мальчика.

Ребенок был госпитализирован в севастопольскую горбольницу №5, в «Центр охраны здоровья матери и ребенка». По приезду пострадавшему сделали рентген и взяли анализы. Травматолог поставил предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. В течение всего обследования мальчик жаловался на сильную головную боль, однако медики пояснили, что при таком диагнозе это норма. В итоге его положили в травматологическое отделение.

Мама сообщила kp.ru, что когда она утром следующего дня пришла проведать сына, то удивилась отсутствию медперсонала в отделении. Она стала будить ребенка — он лежал лицом в подушку и не реагировал на ее слова. Перевернув его, она поняла, что мальчик умер.

«Я его переворачиваю, а там лужа крови. Засохшая кровь у носика, губки синие, все потрескалось, и я ручки беру, хочу их сложить, а не могу, они окоченели. Он был полностью холодный. Я его на руках вынесла в коридор и начала звать на помощь», — поделилась воспоминаниями женщина.

Услышав крики, в палату прибежали врачи — они выставили перепуганную мать из палаты и начали проводить реанимационные мероприятия.

Женщина рассказала, что видела действия врачей: ребенка положили на пол, травматолог делал ему искусственное дыхание, медсестры принесли какие-то аппараты. Однако спустя несколько минут вышел врач и сказал, что смерть юного севастопольца наступила в 7:15.

После этого мать попыталась узнать у врачей, по какой причине умер ее сын. Она считает, что его могли бы спасти, если бы медики правильно обследовали мальчика. По ее словам, врачи даже не предложили сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ). «Я спрашивала, почему моего ребенка нормально не обследовали, почему его не осмотрел нейрохирург? Почему нам не сказали, что это опасно? Почему не предложили сделать МРТ? У меня были деньги, я бы сделала даже платно! Почему я нашла его мертвым в 6:50 утра, а в свидетельстве о смерти написано 7:45?», — спрашивает теперь женщина.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. В качестве предварительной причины смерти указан травматический отек головного мозга.

Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства получения травм ребенком, выясняет, какова была процедура его госпитализации, как оказывалась врачебная помощь.

12 июля 2019 года в Красноярском крае осудили врачей, из-за халатности которых умер полуторагодовалый ребенок. Как установил суд, 23 февраля 2018 года малыш поступил в больницу поселка Таежный с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ) — терапевт оставил мальчика лечиться дома.

Однако через два дня его состояние ухудшилось настолько, что родителям пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Ребенка срочно госпитализировали в Богучанскую районную больницу. Медики диагностировали у малыша левостороннюю пневмонию. Именно здесь второй педиатр осмотрел ребенка, определил в палату, однако, как выяснили правоохранители, в течение целого дня к лечению так и не приступили. После 23.00 (03.00 мск) 25 февраля 2018 года мальчик впал в кому и скончался.

На суде педиатр Таежнинской больницы свою вину признал полностью, ему ограничили свободу на 1 год 6 месяцев, медик также получил запрет на практику на 2 года. Врач Богучанской районной больницы свою вину не признал, ему ограничили свободу на 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью 2 года 6 месяцев.