Террористическая ячейка: как арестант завербовал 100 человек

В исправительной колонии №2 Калмыкии выявили террористическое сообщество — его создал один из заключенных. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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По данным ведомства, в 2013 году уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал свою террористическую ячейку и привлек туда более 100 осужденных.

В расследовании данного преступления участвовали Следком, ФСБ, ФСИН и полицейские, отметила Петренко. Пока СК РФ возбудил дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем» только против 22 человек, причастных к созданию сообщества или состоящих в нем.

Большинство из них до сих пор находятся в колонии — пятерых, уже отбывших свой срок, правоохранители задержали на свободе в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Еще троих членов ячейки силовики ликвидировали в Дагестане, когда те оказали вооруженное сопротивление.

На данный момент следователи устанавливают роли каждого из подозреваемых и проверяют, какие преступления они могли совершить в составе сообщества. «Следствием принимаются активные меры для установления других участников преступления. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН по Калмыкии», — заявила представитель СК РФ.

На данный момент следователи уже обыскали кабинет замглавы УФСИН по Калмыкии, сообщила Петренко.

Ведомства уже предпринимали шаги в борьбе с преступлениями в колониях — так, 6 ноября в МВД РФ решили заглушить сотовую связь в местах лишения свободы в связи с ростом числа мошеннических колл-центров. Об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Ведомство поручило полицейским совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором разработать «блокираторы» для тюрем и колоний. Отчеты о проделанной работе потребовали предоставить до 30 июля 2020 года, сообщили в МВД.

Отметим, что заключенные, работающие в подобных колл-центрах, отправляют гражданам РФ сообщения с предложением быстро разбогатеть, вложив немного денег, совершают звонки от лица службы поддержка банка, а также просят через них перевести деньги попавшим в беду близким.

По последним данным ФСИН относительно подобных правонарушений, в 2015 году осужденные совершили 1238 мошеннических звонков из мест лишения свободы, передавали РИА «Новости». Ущерб от этих преступлений был оценен в 1,5 млрд рублей, заявил замначальника Главного управления уголовного розыска МВД Александр Фролов.

При этом замдиректора ФСИН Валерий Максименко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что никакие «блокираторы» не помогут в борьбе с дистанционными мошенниками. «Вряд ли сотовые операторы пойдут на это, если не будет какого-то закона. Для них это выгодно – чисто бизнес. Например, в месяц трафик с жителей одного поселка составляет 400-500 тыс. рублей в то время, как трафик с находящейся там колонии, в которой промышляют мошенники, составляет миллионы», — отмечал сотрудник службы.

Он добавил, что ФСИН уже пыталась глушить связь заключенных, но им не удалось одолеть технологии сотовых операторов. При этом, по словам Максименко, проблема дистанционного мошенничества не является самой острой в местах лишения свободы. «Люди звонят подельникам, планируют новые преступления, влияют на свидетелей – вот с этим надо бороться.

Есть преступные сообщества, в которых по 200-300 активных членов — если их лидер сидит в тюрьме или колонии, то по одному его звонку подчиненные начинают запугивать всех. Самое главное, они таким образом планируют новые преступления, и они их в итоге совершают»,

— заключил замдиректора ФСИН.

Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами уже готовит зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, если нововведение вступит в силу, то операторы будут обязаны ограничить связь для отбывающих наказание в местах лишения свободы по требованию главы учреждения.