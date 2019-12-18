«Особых знаний не нужно»: Голунов о борьбе с наркополицейскими

Группа по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских была создана в Главном управлении собственной безопасности (ГУ СБ) МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там подчеркнули, что борьба с правоохранителями, которые совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств, а также других запрещенных веществ — это одно из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности.

36-летний журналист издания «Медуза» Иван Голунов, который ранее проходил обвиняемым по делу о наркотиках, в разговоре с «Газетой.Ru» скептически отнесся к созданию данной группы — по его словам, ее задачи должны были выполнять рядовые сотрудники ГУ СБ. «Существующие подразделения могли справиться с соответствующими задачами. Никаких особых знаний, навыков не нужно для того, чтобы бороться с этими преступлениями.

Зато появятся какие-то новые руководящие, генеральские должности, на которые будет затрачиваться бюджет. И, наверняка, у этой группы тоже появится своя статистика, что нужно, например, ловить не меньше 20 полицейских в год»,

— заявил журналист.

Он также удивился, что МВД никак не объяснило появление группы по борьбе с подобными правонарушениями. «Должна была пройти информационная работа министерства, потому что непонятно, почему вдруг решили создать такую группу. Мы не знаем, кто из осужденных за превышение должностных полномочий, был связан с наркотиками. Мы не понимаем, насколько действительно глубока и системна эта проблема. Наверное, это просто исполнение решения президента, которое он озвучил на «Прямой линии», — заключил Голунов.

Напомним, что о необходимости создания подобной группы в МВД Путин заявил 20 июня 2019 года.

«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчетности и галок людей в тюрьму не сажали.

Чтобы не было таких случаев, как с журналистом (имеется в виду Голунов — прим. «Газеты.Ru»). <...> Я поговорю еще с Генпрокуратурой, с ФСБ, с МВД. <...> Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться», — сообщил глава государства в ходе «Прямой линии».

Он добавил, что на данный момент в России около 26% заключенных отбывают сроки по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Однако несмотря на статистику президент уверен, что нет необходимости либерализовать данную статью.

«Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может», — подчеркнул Путин.

Напомним, что корреспондента «Медузы» Голунова задержали 6 июня несколько мужчин в гражданском — они представились ему как сотрудники уголовного розыска.

Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по части 4 статьи 228.1 УК РФ — по ней Голунову грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. В свою очередь репортер сообщил, что наркотики ему подбросили. Скандальный инцидент привел к регулярным пикетам у здания главного управления МВД по Москве — люди требовали прекратить уголовное преследование Голунова.

Уже 11 июня МВД закрыло дело в его отношении, заявив, что причастность журналиста к преступлению не была доказана.

Глава ведомства Владимир Колокольцев объяснил такое решение результатами биологических, дактилоскопических, криминалистических и генетических экспертиз. Он добавил, что материалы внутреннего расследования по этому делу были переданы в Следственный комитет РФ — там правоохранителям поручили оценить правомерность действий сотрудников полиции, задержавших журналиста.

После этого президент РФ подписал указ об увольнении нескольких силовиков — должность оставили начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майор полиции Юрий Девяткин и начальник этого ведомства Андрей Пучков, чьи подчиненные и произвели задержание. Также были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО.

Между тем расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, продолжается, однако расследуется оно в отношении «неустановленных лиц», сообщали в Генпрокуратуре.

Кроме того, Следком засекретил все материалы дела. Об этом стало известно 11 ноября во время судебного заседания, организованного по жалобе адвоката журналиста Сергея Бадамшина на бездействие следствия. На него Голунов пришел в бронежилете и в сопровождении трех сотрудников силовых структур в масках — корреспондент по-прежнему находится под госзащитой.

«Уголовное дело носит гриф «секретно», и материалы не могут быть оглашены в данном судебном заседании», — заявил правоохранитель.

Жалобу на бездействия СК РФ защита подала после того, как выяснилось, что расследование дела не продвигается с сентября 2019 года. Кроме того, адвокат возмутился тем, что следователи не завели уголовное дело в отношении подозреваемых, а также не дали ни ему, ни Голунову ознакомиться с какими-либо материалами проверки.

В связи с этим Бадамшин потребовал у суда обязать следователя устранить нарушения. В итоге Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу журналиста и его защиты.