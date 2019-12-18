Магнит и брат-близнец: новые тайны челябинского метеорита

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя. Об этом сообщил РИА «Новости» директор учреждения Владимир Богдановский.

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Он пояснил, что купол управляется исключительно с пульта, который поднимет стекло только при условии, что один из сотрудников музея будет держать его не меньше, чем в двух метрах от экспоната, встанет на определенную линию и направит сигнал в специальное окошко на высоте 50 см. Другого варианта поднятия купола нет, отметил Богдановский.

«Технической ошибки наши специалисты не обнаружили. После этого мы стали изучать, что произошло. Пока ответа нет. Поскольку техника есть, мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет. Факт есть, а объяснить мы его пока не можем», – заявил директор.

Он добавил, что движению купола точно не предшествовал сбой электричества — кроме того, главу музея удивило, что стекло поднималось медленно, из-за чего даже не привлекло внимание посетителей. «Случайно открыть его невозможно. Когда коллеги стали говорить, что на протяжении шести лет такого ни разу не случалось — появились разные гипотезы.

close Метеорит Челябинск в одном из залов краеведческого музея Челябинска Метеорит Челябинск в одном из залов краеведческого музея Челябинска Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Например, метеорит отличается от других предметов в музее тем, что он является сильным магнитом. И, может, сила магнитная подействовала на ту микроаппартуру, из которой состоит витрина», — сообщил Богдановский телеканалу «Звезда».

Сотрудница музея Алена Уразаева предположила в разговоре с «Газетой.Ru», что поднятие витрины случилось в результате ремонта, который идет в учреждении. «Я к мистицизму не склонна, поэтому мое личное мнение — это просто сработка механизма, в музее сейчас идет серьезный ремонт, в частности снимают и меняют плитку, которой облицовано обширное крыльцо и лестницы здания, из-за чего постоянно идет сильная вибрация от работы инструментов», — пояснила девушка.

О загадочном случае сообщил на своей странице в соцсети Facebook сотрудник музея Айвар Валеев. По его словам самопроизвольное раскрытие экспоната произошло 14 декабря. Тогда витрина поднялась на 10 см — в результате сработала сигнализация и прибежал охранник. Позже пришел электрик, который вернул стекло на место.

Валеев отметил, что пульт, управляющий витриной, в этот момент находился в специальном хранилище под видеонаблюдением. «Технический сбой — возможен, хотя подобный случай у нас в музее впервые. В мистику не верим. Но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита. Мы смеемся: брат челябинского метеорита передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул», — рассказал сотрудник учреждения.

В свою очередь заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак подверг сомнению и версию с метеоритом-магнитом и болидом-близнецом. «Я эту историю никак не воспринимаю, потому что это какая-то утка — при чем тут пролетающий метеорит? Метеориты действительно обладают магнетическими свойствами, но это не может подействовать. Тут надо смотреть на саму конструкцию, а все остальные предположения — это смешно», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Отметим, что астероид вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года — его диаметр составлял около 17 метров, а масса — порядка 10 тыс. тонн, сообщалось в отчете NASA. Скорость суперболида составляла 18 км/с. Спустя 32 секунды после входа в атмосферу он разрушился.

В результате жители Челябинской области почувствовали ударные волны. По оценкам NASA, это самое большое из известных небесных тел, которое падало на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Всего, по данным местных СМИ, в результате падения метеорита пострадали 1615 человек, большинство — из-за выбитых стекол. Около 100 жителей региона были госпитализированы, сообщал телеканал «Россия 24».

Материальный ущерб от падения небесного тела составил 1 млрд рублей, заявлял тогда еще губернатор области Михаил Юревич. В итоге с 15 февраля по 5 марта 2013 года в Красноармейском, Коркинском и Увельском районах Челябинской области ввели режим ЧС.

Основная часть астероида упала в озеро Чебаркуль — вес этого фрагмента составил 600 кг. Именно он и выставлен в качестве экспоната в музее Южного Урала.