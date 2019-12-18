Не заслужила рубля: мэр уральского города устроила зарплатный скандал

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.

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Накануне выборов этой осенью губернатор региона Алексей Текслер заявил о необходимости увеличить доходы муниципальных работников на 4,3%. В октябре депутаты Верхнего Уфалея голосовали по этому вопросу. Савельев поддержал повышение зарплат всем муниципальным служащим, кроме главы города. Его предложение, однако, не поддержали.

Тогда депутат предложил Вере Усковой самой отказаться от повышения или хотя бы временно снять вопрос с повестки. Чиновница на это не согласилась.

В результате Савельев стал единственным депутатом, который проголосовал против повышения зарплат чиновникам. При этом он подчеркнул, что сделал это исключительно из-за того, что «Вера Николаевна как глава однозначно не заслуживает поощрений материального характера».

close Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова URA.RU

«Считаю, что большая часть рядовых сотрудников администрации работает добросовестно, получая при этом небольшие по размеру зарплаты. Повышение зарплаты им, на мой взгляд, оправдано… Убежден, мы, депутаты, не имеем сегодня морального права повышать зарплату главы округа даже на один рубль. Начиная с сентября, в Уфалее произошли две масштабные коммунальные аварии, во время которых глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец», – писал депутат на своей странице в соцсети «Одноклассники».

По мнению депутата, причиной аварий стало банкротство и ликвидация МУП «Водоканал», имущество которого сейчас передается частным фирмам и лицам. Предприятие не может работать в полном объеме — тем более в условиях ЧС. Между тем эта сфера находится под ответственностью главы города, отметил Савельев.

Он напомнил, что в течение нескольких лет городские власти не могли решить проблему с аварийным жилым домом на улице Ленина. Жителям ветхой многоэтажки, стены которой пронизаны грибком, удалось добиться переселения лишь после визита в города лично губернатора. Савельев отметил, что ситуация затянулась из-за бездействия Усковой, которая является директором ЖЭУ-1 («Жилищно-эксплуатационный участок №1»). Депутат подчеркнул, что на протяжении двух месяцев городом фактически управляет губернатор и его команда, поскольку Ускова не справляется с обязанностями и допускает «коммунальный бардак».

«Меня не убедил нелепый аргумент докладчика Нечаева о том, что мы повышаем зарплату безличной должности, а не конкретному человеку, и не оцениваем таким образом результат работы конкретного главы. Глава у нас одна – не два, не три человека возглавляют муниципалитет», – подытожил депутат.

Именно этот пост в соцсетях стал поводом для главы города, чтобы подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Вера Ускова потребовала от Савельева опровергнуть «порочащие честь и достоинство сведения» и взыскать 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Уральское издание Znak.com опубликовало скрины иска, в котором чиновница пишет о себе в третьем лице и сообщает, что Савельев «беспочвенно оценивает работу главы как недобросовестную», не замечает ее усердия, выразившегося в обращениях к губернатору, «искажает картину», делает громкие заявления, не обладая должной компетенцией.

«Глава добросовестно исполняет свои полномочия и по сей день», – говорится в иске. Предварительное слушание по делу назначено на 24 декабря 2019 года.

Усков и Савельев и раньше вступали в публичный конфликт. Летом 2017 года градоначальница подала в полицию заявление с требованием возбудить в отношении депутата уголовное дело, поскольку тот якобы грубо разговаривал с ней и угрожал. Однако силовики в ходе проверки не нашли оснований для возбуждения дела и отказали мэру.